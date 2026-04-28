Salazar respalda a Rubio: «Sin cambio político, no habrá cambio económico en Cuba»

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar respaldó este martes las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio sobre Cuba, publicando en su cuenta de X un mensaje contundente: «No hay cambio económico en Cuba sin cambio político».
Salazar reaccionó así a una entrevista que Rubio concedió a Fox News este martes, en la que el secretario de Estado calificó a los líderes del régimen cubano de «económicamente incompetentes» y afirmó que «las cosas pueden mejorar en Cuba con reformas económicas serias, pero no con las personas actuales a cargo».
Rubio también denunció en esa entrevista que el régimen ha «extendido la alfombra de bienvenida a nuestros adversarios para que operen en territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad».
Salazar fue más allá en su publicación y señaló que la crisis cubana «no es un accidente», sino «el resultado directo de un régimen que ha fallado a su pueblo durante décadas», añadiendo que para sus gobernantes «el poder es su único negocio».
No es la primera vez que Rubio fija esta posición. El 1 de abril ya había advertido en Fox News que no habrá mejoría económica en Cuba bajo el sistema actual, con una frase directa: «Literalmente no hay economía en Cuba» y «no puedes arreglar su economía si no cambias su sistema de gobierno».
Salazar, por su parte, ha mantenido una línea igualmente dura a lo largo de este año. En marzo declaró que no hay negociaciones con Cuba que incluyan la salida de Castro, y el 17 de abril advirtió a Díaz-Canel que Maduro también prometió no ceder y cayó.
El contexto económico que rodea estas declaraciones es de colapso sostenido. El PIB cubano ha caído un 23% desde 2019, con una proyección de contracción adicional del 7,2% solo en 2026, según la Economist Intelligence Unit.
Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero de 2026, Cuba perdió entre el 80% y el 90% de sus importaciones de crudo venezolano, lo que ha disparado los apagones hasta 25 horas diarias en algunas zonas de la isla.
El 80% de los cubanos considera que la situación actual es peor que el Período Especial de los años noventa, según datos recogidos en el dossier de la administración.
En ese marco, el régimen anunció el 3 de abril un indulto a más de 2,000 presos, pero la organización Prisoners Defenders confirmó que ninguno era preso político. La medida fue descartada como insuficiente tanto por Rubio como por Salazar.
El 20 de abril, el presidente Donald Trump exigió la liberación de presos de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo en un plazo de dos semanas, plazo que vence el 4 de mayo de 2026, fecha que se perfila como el próximo punto de tensión en las relaciones entre Washington y La Habana.
Rubio ya había trazado en febrero el modelo que Washington exige para Cuba: libertad política y económica, expansión del sector privado, propiedad privada real y acceso directo al comercio internacional sin intermediarios estatales como el grupo empresarial GAESA.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Política y Económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Marco Rubio y María Elvira Salazar insisten en un cambio político para mejorar la economía en Cuba?
Marco Rubio y María Elvira Salazar sostienen que no habrá mejora económica en Cuba sin un cambio de sistema político. Rubio califica a los líderes actuales de económicamente incompetentes y cree que sin un cambio en el sistema de gobierno, las reformas económicas no tendrán éxito. Salazar apoya esta visión, subrayando que el régimen ha fallado a su pueblo durante décadas y que el poder es su único interés.
¿Cuál es el contexto económico actual de Cuba según los informes recientes?
El contexto económico de Cuba es crítico, con una contracción del PIB del 23% desde 2019 y una proyección de caída adicional del 7.2% para 2026. La pérdida de importaciones de crudo venezolano ha agravado la situación, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en algunas zonas. El 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años 90.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto al régimen cubano según las declaraciones recientes de sus líderes?
Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump y Rubio, mantiene una política de máxima presión sobre el régimen cubano. Se exige un cambio de sistema político y económico antes de considerar cualquier tipo de alivio o negociación. Rubio ha sido claro en que no habrá negociaciones mientras los actuales líderes permanezcan en el poder, y Salazar apoya este enfoque, insistiendo en que cualquier cambio debe llevar a la libertad del pueblo cubano.
¿Qué impacto ha tenido la caída de Nicolás Maduro en la situación cubana?
La caída de Nicolás Maduro ha tenido un impacto significativo en Cuba, ya que la isla dependía de Venezuela para la mayoría de sus importaciones de crudo. Su captura por Estados Unidos ha cortado este suministro, exacerbando la crisis energética y económica en Cuba. Esto ha contribuido a un aumento de los apagones y ha intensificado la presión sobre el régimen cubano para buscar soluciones económicas alternativas.
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