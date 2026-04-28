Régimen cubano arremete contra Axios por revelar detalles de negociaciones con EE.UU.

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El régimen cubano reaccionó a recientes publicaciones del medio estadounidense Axios que revelan detalles sensibles sobre supuestas negociaciones entre La Habana y Washington, en medio de un escenario de alta tensión política y migratoria.

A través de un artículo publicado por el Observatorio de Medios de Cubadebate, el gobierno acusó al portal norteamericano de actuar como un canal de filtración del Departamento de Estado, al difundir información atribuida a funcionarios estadounidenses sin verificación independiente.

La publicación sostiene que Axios ha tenido acceso a datos “con un nivel de detalle que sugiere vínculos con circuitos gubernamentales de seguridad, justicia y diplomacia”, lo que, según el análisis, evidencia una relación funcional con la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba.

El tema ha escalado al plano político. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reforzó públicamente esa narrativa al afirmar que el medio ha sido “seleccionado” por el Departamento de Estado para fijar posiciones, emitir amenazas y filtrar información estratégica sobre la isla.

En un mensaje difundido en redes sociales, el ministro acusó a Axios de operar como una “plataforma receptora de filtraciones altamente funcionales” a los intereses de Washington. También cuestionó que el medio publique información sensible sin comprobarla de forma independiente, lo que, a su juicio, contribuye a construir una imagen de Cuba como un país en crisis terminal y una amenaza para la seguridad regional.

El detonante más directo de la reacción del régimen es el artículo del 17 de abril firmado por el periodista Marc Caputo, que reveló detalles de reuniones entre funcionarios del Departamento de Estado y representantes cubanos en La Habana —incluyendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro y teniente coronel del MININT.

Según Axios, un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó que la economía cubana está en «caída libre», que las élites tienen una «pequeña ventana» para reformas respaldadas por Washington y que EE.UU. no permitirá que el colapso de la isla se convierta en amenaza para su seguridad nacional.

Ese mismo artículo fue el primero en revelar que un avión gubernamental estadounidense había aterrizado en Cuba desde la visita del presidente Obama hace una década, un detalle que el régimen prefería mantener en reserva.

El 18 de febrero, Axios ya había publicado otro reportaje exclusivo sobre conversaciones secretas entre Rubio y el entorno de Raúl Castro, en el que una fuente de la administración Trump declaró: «Nuestra postura —la postura del gobierno estadounidense— es que el régimen tiene que irse».

El régimen cubano ha mantenido una postura contradictoria ante las negociaciones, negando formalmente la existencia de diálogos de alto nivel pero admitiendo «intercambios de mensajes», mientras Díaz-Canel amenazó con romper los contactos si Washington insistía en el cambio de régimen.

El ataque del régimen a Axios se enmarca en su estrategia de desacreditar las filtraciones que revelan los detalles de unas negociaciones que La Habana prefiere mantener en secreto, mientras el ultimátum de dos semanas emitido por EE.UU. el 20 de abril venció sin resultados visibles y Marco Rubio ha condicionado cualquier acuerdo a reformas estructurales, liberación de presos políticos y cambio de liderazgo.