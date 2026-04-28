Marco Rubio: Cuba solo tiene dos destinos y ninguno favorece al régimen

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dibujó un escenario tajante sobre el futuro de Cuba durante una entrevista concedida este 27 de abril de 2026 en Washington.

En sus declaraciones, dejó claro que la isla enfrenta únicamente dos posibles desenlaces: el colapso total o una transformación económica que, bajo el actual poder, considera inviable.

«Solo hay dos cosas que pueden pasar en Cuba», afirmó Rubio, marcando el eje central de su análisis.

El jefe de la diplomacia estadounidense expuso de forma directa cuáles son esos dos destinos.

Por un lado, un agravamiento de la crisis hasta el derrumbe del sistema: «o bien la situación empeora mucho más y se derrumba».

Por otro, una eventual recuperación económica, condicionada a reformas profundas: «La otra posibilidad es que la situación mejore. Pero para que mejore, necesitan reformas económicas muy sustanciales y serias».

Sin embargo, Rubio fue categórico al descartar esa segunda vía bajo el actual liderazgo: «Esas reformas económicas serias son imposibles con esta gente al mando. No puede suceder».

De esta forma, su planteamiento deja un mensaje implícito pero contundente: ninguno de los dos escenarios favorece la continuidad del régimen tal como está concebido hoy.

“Un Estado fallido” marcado por la crisis

Rubio acompañó su diagnóstico con una dura caracterización del presente cubano: «Cuba es dos cosas en este momento. En primer lugar, es un Estado fallido. En realidad no tiene una economía real, por lo que su población vive en una miseria extrema y tampoco goza de libertades políticas».

Atribuyó el deterioro económico a problemas estructurales del sistema: «La razón por la que la economía de Cuba lleva mucho tiempo colapsando es porque el marxismo, en general, no funciona», y añadió críticas a la gestión de la cúpula gobernante: «no saben nada de economía y no les importa nada la economía. Solo les importa el control».

Aunque describió el derrumbe como uno de los posibles desenlaces, Rubio advirtió que ese escenario también tendría consecuencias negativas para Estados Unidos: «Un colapso humanitario a 90 millas de nuestras costas, en un país de 11 ó 12 millones de personas, no es algo bueno para Estados Unidos».

La cercanía geográfica convierte la crisis cubana en un asunto de seguridad y estabilidad regional para Washington.

Cuba como pieza estratégica para rivales de EE.UU.

El secretario de Estado también subrayó el valor geopolítico de la isla en el actual contexto internacional.

«Es un país que acoge a adversarios y competidores. Los chinos, los rusos y otros utilizan habitualmente a Cuba para sus propios fines, a solo 90 millas de nuestras costas», afirmó.

En ese sentido, remarcó que la situación de Cuba no es comparable con otros escenarios globales: «Eso es lo que diferencia a Cuba de cualquier situación en Oriente Medio o de lo que ocurre en Asia. Está literalmente a 90 millas de Cayo Hueso».

Rubio dejó clara la postura de la Administración estadounidense frente a esa realidad: «No vamos a permitir que un ejército extranjero, ni un aparato de inteligencia o de seguridad, opere con impunidad a 90 millas de las costas de Estados Unidos. Eso no va a suceder».

El planteamiento del secretario de Estado resume una visión en la que Cuba se encuentra atrapada entre dos caminos: el colapso o una reforma estructural que, según Washington, no puede producirse con el actual régimen.

En ambos casos, el mensaje es claro: el futuro de la isla, tal como lo proyecta Rubio, pasa inevitablemente por un escenario que no garantiza la continuidad del sistema político vigente.