Marco Rubio: Cuba está demasiado cerca de Mar-a-Lago como para no ser prioridad

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó este martes que Cuba es una prioridad ineludible para la política exterior de Estados Unidos por su proximidad geográfica, al declarar en una entrevista con Fox News que la Isla está "literalmente a 90 millas de Key West, a poco más de 100 millas de Mar-a-Lago".

Rubio fue categórico al calificar al régimen cubano de "económicamente incompetente" e incapaz de implementar las reformas que la Isla necesita, y precisó que el problema no es solo económico sino político: sin un cambio de sistema y de personas al mando, ninguna reforma es viable.

"Las reformas económicas serias son imposibles con estas personas al mando. No puede ocurrir", declaró el secretario de Estado, quien añadió que el régimen no solo ha fracasado en lo económico, sino que ha "extendido la alfombra de bienvenida" a adversarios de Estados Unidos para operar en territorio cubano contra los intereses nacionales estadounidenses con impunidad.

La referencia apunta directamente a Rusia y China, potencias que mantienen instalaciones de inteligencia y espionaje en la isla. El Pentágono ha señalado que Cuba es uno de los adversarios de inteligencia más fuertes en la historia de Estados Unidos, con capacidad de penetrar instituciones estadounidenses y gobiernos aliados.

Rubio fue contundente al trazar una línea roja: "No vamos a tener un aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero operando con impunidad a 90 millas de las costas de Estados Unidos. Eso no va a ocurrir bajo el presidente Trump".

El secretario describió a Cuba como un estado fallido sin economía real, donde la población vive en miseria extrema, con crisis energética crónica, inflación desbocada y ausencia de libertades políticas, todo ello producto del fracaso del marxismo y la incompetencia de sus gobernantes.

"¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista dirigido por comunistas incompetentes?", preguntó Rubio en declaraciones previas el pasado 27 de marzo.

Las declaraciones de este martes se enmarcan en una estrategia de máxima presión que la administración Trump ha intensificado desde el inicio del año. El 30 de enero, Trump firmó una declaración de emergencia nacional que impone aranceles a países que provean petróleo a Cuba, como parte de un plan de asfixia energética diseñado para acelerar el colapso del régimen.

Rubio también ha condicionado explícitamente el levantamiento del embargo: "El levantamiento de las sanciones y el embargo solo se concretará una vez que se produzca un cambio de régimen", afirmó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en enero. En esa misma línea, ha insistido en que el sistema de gobierno cubano tiene que cambiar como condición previa a cualquier normalización.

En paralelo a la presión, la administración ha mantenido canales discretos con La Habana. Trump sugirió públicamente en febrero la posibilidad de una "toma de control amistosa" de Cuba y afirmó que el gobierno cubano "está hablando con nosotros. No tienen dinero, no tienen nada".

En abril, anticipó que esperaba que Cuba cayera pronto y anunció que habría "más noticias pronto".

La economía cubana proyecta una contracción del 7.2 % en 2026 y acumula una caída del 23 % desde 2019, según el Economist Intelligence Unit, lo que Rubio y Trump consideran una ventana de oportunidad para forzar un cambio de régimen.

El Departamento de Estado publicó hoy en su cuenta oficial un clip de las declaraciones de Rubio sobre Cuba con el mensaje: "Las cosas pueden mejorar en Cuba con reformas económicas serias, pero no con las personas que están actualmente al mando. Son económicamente incompetentes", según señaló en sus más recientes declaraciones sobre reformas en Cuba.