Carlucho, a Carlos Otero: "¿Con tanta gente que ha engañado al pueblo cubano, de verdad, soy yo?"

El humorista cubano José Carlos Pérez, Carlucho, respondió desde Madrid a la polémica desatada por el presentador Carlos Otero, quien declaró públicamente que nunca volvería a trabajar con él.

En una entrevista con la periodista Tania Costa que el propio Carlucho pidió aplazar para no responder "en caliente", el humorista contestó a la pregunta de cuántos amigos le han salido "rana", que no busca "amigos perfectos".

"Solo los busco amigos. Yo también me he equivocado. Yo también he cometido errores. Yo también he fallado", reconoció, visiblemente emocionado.

Sin embargo, a la pregunta de si perdonaría a Otero si este le pidiera disculpas, Carlucho fue directo: "No soy yo quien otorga perdones, pero no soy yo quien hace juicio. Carlos Otero es un hombre que no necesita de mí y con el favor de Dios yo tampoco necesito de él".

En todo esto, confiesa que lo que más le molesta es el señalamiento específico hacia su persona. "Me salta la chispa que yo sea la única persona con la que tú no quieras trabajar cuando tú has trabajado con tantos traidores del pueblo cubano, con tanta gente que sigue engañando al pueblo cubano. ¿Soy yo? ¿De verdad que soy yo? Pues bueno, yo soy el elegido", dijo dirigiéndose a Otero.

Carlucho lanzó, además, un reto implícito, pidiendo que se investigue quién querría trabajar con Carlos Otero, y mencionó los nombres de Ana Lidia Méndez y César Leal como posibles testimonios.

Sobre lo que ocurrió entre ambos, el humorista fue deliberadamente escueto: "Se cayó un telón de una persona", se limitó a decir, dejando la frase en suspenso sin dar detalles concretos.

La periodista recordó que Carlucho buscó a Otero cuando éste salió de Cuba y le ayudó a conseguir un contrato de un millón de dólares, además de regalarle un automóvil.

Carlucho no desmintió los hechos, pero los relativizó con contundencia: "¿Tú crees que de verdad yo albergo en mi baúl de los recuerdos que había un millón de dólares y un carro regalado? ¿Tú crees que eso de verdad me marca?"

Para él, lo verdaderamente importante fue otra cosa: "Lo más importante es que sus hijos crecieron en libertad. Lo más importante es que él conoció un sistema distinto".

Carlucho también dejó claro que, si lo convocaran a un escenario en defensa de los presos políticos cubanos o contra la dictadura, subiría sin importar quién estuviera presente, aunque dudó de que Carlos Otero haga lo mismo por la causa cubana.

El humorista cerró su postura con una declaración de independencia personal: "Yo no tengo ninguna necesidad de trabajar no con Carlos Otero, con nadie. Yo soy un emprendedor de mi propia vida. Yo soy el capitán de mi nave. Yo soy el culpable de todos mis errores y de algunos aciertos".

Carlucho tiene programado un espectáculo en el Teatro Las Vegas de Madrid el próximo 3 de mayo, junto a Robertico, su compañero en el grupo Los Bufomaníacos, en un reencuentro artístico después de 25 años separados.

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