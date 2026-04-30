Carlucho confiesa: «Me gusta que me odien, me hace sentir vivo»

El humorista cubano Carlucho (José Carlos Pérez) sorprendió con una reflexión filosófica durante su entrevista con CiberCuba desde Madrid: ante la pregunta directa de si disfruta que lo odien, respondió sin dudar: «Me hace sentir vivo».
La declaración surgió en el marco de la polémica con el presentador Carlos Otero, quien días antes había afirmado en el podcast Esto no es un Podcast que nunca volvería a trabajar con Carlucho, desatando un debate en la comunidad cubana del exilio.
Cuando la periodista Tania Costa le preguntó si existía celo profesional entre ambos, Carlucho rechazó la premisa de entrada: «No voy a celar yo al mejor presentador de Cuba».
Lejos de detenerse ahí, el humorista derivó hacia una reflexión más amplia sobre la fama, el impacto y la indiferencia: «Yo soy un hombre con suerte, afortunado de tener un público que me quiera. ¿Y sabes qué? De tener un público que me odie».
«¿Tú sabes qué triste sería no tener nada de eso? ¿Tú sabes qué triste sería no tener quien hable de ti?», añadió, reencuadrando las críticas y el rechazo como señales de presencia e impacto, no de fracaso.
La polémica entre Carlucho y Otero creció en los días previos a la entrevista, y Carlucho eligió la plataforma de CiberCuba para dar su respuesta pública tras tomarse tiempo para pensar.
En la misma conversación, el humorista reconoció atravesar un momento personal difícil, aunque lo describió en términos de aprendizaje: «Yo hoy estoy pasando un duelo en mi vida y lo disfruto, lo abrazo, aprendo lo que es el sentimiento de la soledad y la respeto».
Ese duelo alude a su separación de Lili, su pareja durante diez años, sobre quien habló con discreción: «Las cosas para que sean eternas no tienen que durar toda la vida», dijo, sin dar más detalles por respeto a ella.
Carlucho cerró su reflexión con una frase que resume su postura ante el odio ajeno: «El hombre que me odie o la mujer que me odie también me está regalando un sentimiento. Triste es que no sientan nada por ti».
En la misma entrevista, Carlucho habló sobre la reconstrucción del pueblo cubano de cara a una posible transición, y también reveló detalles de su operación de pérdida de peso, con la que bajó de 320 a 186 libras.
Carlucho reside en Madrid desde finales de 2024, tras más de treinta años en Miami. El próximo 3 de mayo se presenta en el Teatro Las Vegas de la capital española junto a Robertico, su compañero del dúo Los Bufomaníacos, en el espectáculo El Reencuentro, su primera actuación conjunta en más de 25 años.
Preguntas Frecuentes sobre Carlucho y su Polémica con Carlos Otero
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Carlucho afirma que le gusta que lo odien?
Carlucho sostiene que el odio le hace sentir vivo, ya que lo interpreta como una señal de presencia e impacto en lugar de un fracaso. Considera que tanto el cariño como el odio del público demuestran que existe un interés por su persona.
¿Cuál es la razón de la polémica entre Carlucho y Carlos Otero?
La polémica se originó cuando Carlos Otero afirmó en un podcast que nunca volvería a trabajar con Carlucho, mencionando celos profesionales como parte del problema. Carlucho respondió públicamente, destacando que ha ayudado a Otero en el pasado y criticando su relación con la televisión oficialista cubana. La disputa refleja diferencias personales y profesionales entre ambos presentadores.
¿Cómo ha sido el proceso de pérdida de peso de Carlucho?
Carlucho se sometió a una operación gástrica en 2022, que le permitió bajar de 320 a 186 libras. A pesar de los desafíos emocionales y físicos, considera que esta decisión fue la mejor de su vida, mejorando significativamente su salud.
¿Qué opina Carlucho sobre la situación actual de Cuba?
Carlucho expresó que, antes de reconstruir la infraestructura, es necesario reconstruir al cubano, restaurando valores como la decencia y el respeto. Critica el sistema comunista por el daño cultural y educativo sufrido por el pueblo cubano.
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