Carlucho confiesa: «Me gusta que me odien, me hace sentir vivo»

El humorista cubano Carlucho (José Carlos Pérez) sorprendió con una reflexión filosófica durante su entrevista con CiberCuba desde Madrid: ante la pregunta directa de si disfruta que lo odien, respondió sin dudar: «Me hace sentir vivo».

La declaración surgió en el marco de la polémica con el presentador Carlos Otero, quien días antes había afirmado en el podcast Esto no es un Podcast que nunca volvería a trabajar con Carlucho, desatando un debate en la comunidad cubana del exilio.

Cuando la periodista Tania Costa le preguntó si existía celo profesional entre ambos, Carlucho rechazó la premisa de entrada: «No voy a celar yo al mejor presentador de Cuba».

Lejos de detenerse ahí, el humorista derivó hacia una reflexión más amplia sobre la fama, el impacto y la indiferencia: «Yo soy un hombre con suerte, afortunado de tener un público que me quiera. ¿Y sabes qué? De tener un público que me odie».

«¿Tú sabes qué triste sería no tener nada de eso? ¿Tú sabes qué triste sería no tener quien hable de ti?», añadió, reencuadrando las críticas y el rechazo como señales de presencia e impacto, no de fracaso.

La polémica entre Carlucho y Otero creció en los días previos a la entrevista, y Carlucho eligió la plataforma de CiberCuba para dar su respuesta pública tras tomarse tiempo para pensar.

En la misma conversación, el humorista reconoció atravesar un momento personal difícil, aunque lo describió en términos de aprendizaje: «Yo hoy estoy pasando un duelo en mi vida y lo disfruto, lo abrazo, aprendo lo que es el sentimiento de la soledad y la respeto».

Ese duelo alude a su separación de Lili, su pareja durante diez años, sobre quien habló con discreción: «Las cosas para que sean eternas no tienen que durar toda la vida», dijo, sin dar más detalles por respeto a ella.

Carlucho cerró su reflexión con una frase que resume su postura ante el odio ajeno: «El hombre que me odie o la mujer que me odie también me está regalando un sentimiento. Triste es que no sientan nada por ti».

En la misma entrevista, Carlucho habló sobre la reconstrucción del pueblo cubano de cara a una posible transición, y también reveló detalles de su operación de pérdida de peso, con la que bajó de 320 a 186 libras.

Carlucho reside en Madrid desde finales de 2024, tras más de treinta años en Miami. El próximo 3 de mayo se presenta en el Teatro Las Vegas de la capital española junto a Robertico, su compañero del dúo Los Bufomaníacos, en el espectáculo El Reencuentro, su primera actuación conjunta en más de 25 años.