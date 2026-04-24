¡Crece la polémica! La respuesta de Carlucho a Carlos Otero tras decir que nunca trabajaría con él

Carlucho respondió este viernes con tono irónico y desafiante a las declaraciones que Carlos Otero hizo el jueves en el podcast "Esto no es un Podcast", donde aseguró que celos profesionales y toda esa historia marcaron su relación con el presentador.
La respuesta de Carlucho llegó a través de un video publicado en sus redes sociales con el mensaje: Ahora te respondo, cuando llegue a Madrid.
"¡Qué orgullo! Ahora te respondo, cuando llegue a Madrid. No recuerdo cuando le pedí a este señor trabajar con él, pero ahora te contesto. Un beso mi rey", escribió Carlucho en un post en Instagram.
La rivalidad entre ambos presentadores tiene una historia larga y conocida en el mundo del entretenimiento hispano en Miami. Carlucho fue despedido de América Tevé el 2 de febrero de 2019 tras más de 17 años en la cadena, un hecho que marcó un antes y un después en la relación entre los dos comunicadores.
En su momento, Carlucho no ocultó su malestar y llegó a declarar que el error fue mío por traerlo, en referencia directa a Carlos Otero, a quien él mismo había ayudado a abrirse camino en la televisión estadounidense.
Sin embargo, el propio Carlos Otero había reconocido públicamente en el pasado el papel que Carlucho jugó en su carrera. "Yo le debo mucho, mucho, de verdad", llegó a afirmar en una entrevista, lo que hace aún más compleja la naturaleza de su vínculo.
En el podcast del jueves, Otero describió la relación con Carlucho como igual que la de un matrimonio, una metáfora que resume los altibajos, la cercanía y los conflictos que han caracterizado su convivencia profesional durante años.
El contexto mediático en el que se desarrolla este nuevo capítulo de su disputa es significativo: Canal 41 cesó sus transmisiones definitivamente en mayo de 2025, cerrando así el escenario donde ambos presentadores construyeron gran parte de sus carreras y donde nació buena parte de su rivalidad.
Preguntas Frecuentes sobre la Rivalidad entre Carlucho y Carlos Otero
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la respuesta de Carlucho a las declaraciones de Carlos Otero?
Carlucho respondió con tono irónico y desafiante a las declaraciones de Carlos Otero, anunciando que le contestaría desde Madrid.
¿Por qué Carlos Otero dijo que nunca volvería a trabajar con Carlucho?
Carlos Otero afirmó que celos profesionales y diferencias laborales llevaron al distanciamiento con Carlucho, asegurando que no volvería a trabajar con él.
¿Cómo surgió la rivalidad entre Carlucho y Carlos Otero?
La rivalidad entre Carlucho y Carlos Otero se intensificó tras el despido de Carlucho de América Tevé en 2019, donde ambos trabajaron juntos, y se agravó por acusaciones mutuas de celos y malentendidos profesionales.
¿Qué rol jugó América Tevé en la relación entre Carlucho y Carlos Otero?
América Tevé fue el escenario donde Carlucho y Carlos Otero desarrollaron gran parte de sus carreras y donde surgieron las tensiones profesionales entre ellos.
¿Qué declaraciones ha hecho Carlos Otero sobre su relación con Carlucho en el pasado?
Carlos Otero ha reconocido públicamente que le debe mucho a Carlucho por su apoyo en su carrera, a pesar de las diferencias que surgieron posteriormente.
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