Carlucho habla por primera vez de su vida personal desde Madrid

El humorista cubano José Carlos Pérez «Carlucho» dejó entrever el fin de su relación sentimental con Lilliet Rodríguez «Lily» durante una entrevista en directo con CiberCuba, desde Madrid.

La pregunta sobre "dónde está Lily" surgió de forma espontánea entre los comentarios del público en directo. La respuesta de Carlucho fue cuidadosa, emotiva y deliberadamente críptica.

«Lily no es una mujer que uno pueda dejar. Es una mujer que uno lleva por siempre, en un lugar muy especial. Solo puedo decir eso para todos los que estén preocupados», dijo el humorista antes de recurrir a una metáfora filosófica para describir el estado de la relación.

«Las cosas para que sean eternas no tienen que durar toda la vida. Hay cosas eternas, por ejemplo, como el amor a la madre, al padre. Hay amores eternos», afirmó, comparando implícitamente su vínculo matrimonial con un cariño que persiste aunque la persona ya no esté presente.

Sin confirmar ni desmentir explícitamente una ruptura, Carlucho dedicó palabras de profundo reconocimiento a quien fuera su compañera durante una década.

«Ese es el único comentario que voy a hacer de una mujer que dedicó los últimos 10 años a convertirme en el hombre más feliz del planeta».

La entrevista llega en un momento de alta visibilidad para Carlucho, quien reside en Madrid desde hace aproximadamente un año y medio tras más de 30 años radicado en Miami.

En abril de 2025, Carlucho recibió la acreditación del gobierno español para desempeñarse como corresponsal en Europa, representando a 1140 AM WQBA y a las emisoras de Latino Media Holding.

En aquel momento confesó que llevaba años deseando establecerse en España, un país que visitó varias veces acompañado de amigos y familiares. Sin embargo, eso no significa que pretenda alejarse definitivamente de Miami.

En la entrevista con CiberCuba esta semana, el humorista también respondió a la polémica con el presentador Carlos Otero, quien había declarado públicamente que jamás volvería a trabajar con él.

Carlucho se mostró comprensivo e insinuó que, a diferencia de otros artistas cubanos, él no tiene espacio ni tiempo para odiar a nadie. Su vida profesional lo mantiene muy ocupado.

El próximo 3 de mayo, Carlucho se presentará junto a Robertico en el espectáculo «El Reencuentro» en el Teatro Las Vegas de Madrid, su primera actuación conjunta como Los Bufomaníacos en más de 25 años.