Carlucho habla por primera vez de su vida personal desde Madrid

El humorista cubano José Carlos Pérez «Carlucho» dejó entrever el fin de su relación sentimental con Lilliet Rodríguez «Lily» durante una entrevista en directo con CiberCuba, desde Madrid.
La pregunta sobre "dónde está Lily" surgió de forma espontánea entre los comentarios del público en directo. La respuesta de Carlucho fue cuidadosa, emotiva y deliberadamente críptica.
«Lily no es una mujer que uno pueda dejar. Es una mujer que uno lleva por siempre, en un lugar muy especial. Solo puedo decir eso para todos los que estén preocupados», dijo el humorista antes de recurrir a una metáfora filosófica para describir el estado de la relación.
«Las cosas para que sean eternas no tienen que durar toda la vida. Hay cosas eternas, por ejemplo, como el amor a la madre, al padre. Hay amores eternos», afirmó, comparando implícitamente su vínculo matrimonial con un cariño que persiste aunque la persona ya no esté presente.
Sin confirmar ni desmentir explícitamente una ruptura, Carlucho dedicó palabras de profundo reconocimiento a quien fuera su compañera durante una década.
«Ese es el único comentario que voy a hacer de una mujer que dedicó los últimos 10 años a convertirme en el hombre más feliz del planeta».
La entrevista llega en un momento de alta visibilidad para Carlucho, quien reside en Madrid desde hace aproximadamente un año y medio tras más de 30 años radicado en Miami.
En abril de 2025, Carlucho recibió la acreditación del gobierno español para desempeñarse como corresponsal en Europa, representando a 1140 AM WQBA y a las emisoras de Latino Media Holding.
En aquel momento confesó que llevaba años deseando establecerse en España, un país que visitó varias veces acompañado de amigos y familiares. Sin embargo, eso no significa que pretenda alejarse definitivamente de Miami.
En la entrevista con CiberCuba esta semana, el humorista también respondió a la polémica con el presentador Carlos Otero, quien había declarado públicamente que jamás volvería a trabajar con él.
Carlucho se mostró comprensivo e insinuó que, a diferencia de otros artistas cubanos, él no tiene espacio ni tiempo para odiar a nadie. Su vida profesional lo mantiene muy ocupado.
El próximo 3 de mayo, Carlucho se presentará junto a Robertico en el espectáculo «El Reencuentro» en el Teatro Las Vegas de Madrid, su primera actuación conjunta como Los Bufomaníacos en más de 25 años.
Preguntas frecuentes sobre la vida personal y profesional de Carlucho
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el estado actual de la relación entre Carlucho y Lili?
Carlucho dejó entrever el fin de su relación sentimental con Lili, pero sin confirmarlo ni desmentirlo explícitamente. Habló de Lili con profundo reconocimiento y afirmó que ella siempre ocupará un lugar especial en su vida.
¿Cómo ha sido la respuesta de Carlucho a las declaraciones de Carlos Otero?
Carlucho respondió a las declaraciones de Carlos Otero, quien afirmó que nunca volvería a trabajar con él, con un tono comprensivo e irónico. Se mostró comprensivo y mencionó que no tiene espacio ni tiempo para odiar, destacando que su vida profesional lo mantiene ocupado y que está dispuesto a trabajar por la libertad de Cuba sin importar quién esté en el escenario.
¿Por qué Carlucho decidió mudarse a Madrid después de vivir en Miami?
Carlucho se mudó a Madrid tras recibir la acreditación del gobierno español para desempeñarse como corresponsal en Europa. Confesó que llevaba años deseando establecerse en España, un país que había visitado durante casi una década acompañado de amigos y familiares.
¿Qué importancia tiene el espectáculo "El Reencuentro" para Carlucho?
"El Reencuentro" es significativo porque es la primera actuación conjunta de Carlucho y Robertico como Los Bufomaníacos en más de 25 años. Se presentarán el próximo 3 de mayo en el Teatro Las Vegas de Madrid, marcando una reunión importante para el dúo.
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