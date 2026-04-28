Nieto de Fidel Castro habla desde Moscú y dice que en Cuba trabajan por el futuro

Fidel Antonio Castro Smirnov, nieto de Fidel Castro e investigador científico cubano, intervino este domingo en la conferencia del Sovintern sobre «Socialismo del Siglo XXI» celebrada en Moscú para defender el compromiso de Cuba con la ciencia y el futuro, invocando el legado de su abuelo en medio de la peor crisis energética que atraviesa la isla en décadas.

En su discurso ante más de 300 delegados de 70 países, Castro Smirnov encabezó las intervenciones en castellano de la mesa latinoamericana y trazó una línea directa entre la escasez de combustible y el colapso de servicios básicos en Cuba.

«Nosotros ahora realmente necesitamos combustible para que funcione la economía del país. No solamente para la generación, sino para los hospitales, para mover las ambulancias, para que funcionen las escuelas, para que funcionen las universidades, para que funcionen nuestros centros de investigación», afirmó.

El nieto del dictador apeló al legado científico de Fidel Castro para justificar la postura del régimen ante la crisis: «Ellos planean agresiones y nosotros planeamos, por ejemplo, vacunas y seguimos haciendo ciencia en condiciones tan complicadas, pero por un compromiso con el futuro, como aprendimos de Fidel».

Castro Smirnov también señaló que su presencia en Moscú tenía un objetivo adicional, «afianzar lazos científicos entre nuestros pueblos», en referencia a Cuba y Rusia.

El discurso incluyó una denuncia directa contra la administración estadounidense por las presiones que han agravado el desabastecimiento de petróleo en la isla: «El Gobierno de Trump y Marco Rubio han amenazado al mundo entero con sanciones si nos venden petróleo. ¿Con qué justificación ese castigo colectivo?»

El contexto que rodea esas palabras es devastador para el pueblo cubano. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Venezuela suspendió sus envíos de crudo, que cubrían entre el 80 y el 90% de las importaciones cubanas. México cortó también sus suministros el 27 de enero. Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios, pero solo produce 40,000, lo que ha generado apagones de hasta 20 y 40 horas consecutivas en amplias zonas del país.

Rusia ha respondido con envíos de emergencia. El petrolero Anatoly Kolodkin llegó el 31 de marzo con 730,000 barriles, y el buque Universal navega hacia el Caribe con llegada estimada para este martes con 251,000 barriles de diésel. El petróleo ruso ha dado un respiro al sistema eléctrico cubano, aunque insuficiente para resolver el déficit estructural.

Castro Smirnov agradeció explícitamente ese apoyo: «En estos momentos tan duros para el pueblo cubano, tenemos la ayuda solidaria del pueblo y el Gobierno ruso, que merecen nuestro mayor agradecimiento».

No es la primera vez que el nieto de Fidel aparece en foros internacionales defendiendo al régimen. En septiembre de 2025 reapareció públicamente con la afirmación de que «Cuba sigue siendo una potencia médica», y en agosto de ese año fue visto en Chile con una bota ortopédica representando a la isla en otro foro internacional.

El discurso se enmarca en el Año del Centenario de Fidel Castro, proclamado oficialmente por Cuba para 2026, con celebraciones previstas entre el 13 de agosto y el 4 de diciembre.

Castro Smirnov cerró su intervención con una promesa de resistencia que resume la postura del régimen ante la crisis: «En Cuba seguiremos resistiendo, seguiremos luchando, seguros de que tendremos más temprano que tarde la victoria».