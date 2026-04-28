Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe sigue el patrón aplicado en Venezuela antes de la caída de Maduro

Más allá del ejercicio FLEX2026 y del despliegue tecnológico observado en torno a Cuba, los movimientos recientes de Estados Unidos en el Caribe encajan en un patrón estratégico que no es nuevo.

La combinación de presión militar gradual, operaciones antidrogas, presencia naval y ejercicios avanzados recuerda a la secuencia aplicada en 2025 en Venezuela, meses antes de la operación que terminó con la caída de Nicolás Maduro.

En aquel caso, Washington articuló una estrategia en fases bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Primero autorizó el uso de la fuerza contra redes criminales en la región, luego desplegó un amplio dispositivo militar en el Caribe y el Pacífico, y posteriormente ejecutó operaciones de interdicción y ataques limitados contra embarcaciones.

Esa presión progresiva permitió controlar el entorno marítimo, aislar al régimen venezolano y preparar el terreno para una intervención rápida a inicios de 2026.

Hoy, con Cuba, el contexto presenta similitudes que llaman la atención.

El ejercicio FLEX2026, desarrollado en Cayo Hueso por el Comando Sur y la Cuarta Flota, introduce un componente nuevo: la integración de inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos en operaciones reales.

Pero más allá de la tecnología, su función dentro del esquema general es comparable a fases previas vistas en Venezuela: sirve como entorno de prueba operativa en condiciones cercanas al teatro real.

A esto se suma una presencia militar más amplia. En el Caribe, unidades como el USS San Antonio, con marines a bordo, han realizado ejercicios de fuego real, demostrando capacidad de proyección anfibia.

En paralelo, el buque SSM Kellie Chouest opera como base flotante en misiones antidrogas en el Pacífico oriental, en coordinación con países aliados. Más al sur, el portaaviones USS Nimitz participa en despliegues que refuerzan la presencia estratégica estadounidense en el hemisferio.

Este tipo de distribución no responde a movimientos aislados. Configura una red que combina vigilancia, interdicción y capacidad de intervención en distintos puntos de la región, replicando el esquema de presión escalonada aplicado previamente.

La clave está en cómo se presenta esta actividad. Al igual que en 2025, la justificación oficial gira en torno al combate contra el crimen organizado transnacional.

Sin embargo, en el caso venezolano, esa narrativa sirvió también como base legal y operativa para desplegar fuerzas, ensayar capacidades y consolidar presencia antes de una acción decisiva.

Otro elemento relevante es el cambio doctrinal impulsado por la actual administración estadounidense. La Estrategia de Seguridad Nacional y de Defensa ha puesto énfasis en fuerzas más ágiles, tecnológicamente avanzadas y capaces de operar en múltiples dominios.

En ese marco, iniciativas como el desarrollo de sistemas autónomos, la integración de inteligencia artificial y la cooperación con socios regionales no son improvisadas, sino parte de una transformación estructural.

FLEX2026 encaja perfectamente en esa lógica. No solo prueba tecnología, sino que acelera su incorporación al terreno operativo, reduce los tiempos de decisión y permite coordinar medios dispersos en grandes áreas marítimas.

Es, en esencia, una evolución de las capacidades que ya se emplearon en fases previas en el Caribe.

Para Cuba, la lectura es inevitable. La isla se encuentra en el centro de este entorno, tanto por su ubicación estratégica como por el contexto político actual.

La coincidencia entre ejercicios, vuelos de vigilancia, presencia naval y presión diplomática sugiere que el país está siendo observado dentro de un esquema más amplio de control regional.

No hay señales de una acción inmediata comparable a la ejecutada en Venezuela, pero sí de algo más relevante a largo plazo: la consolidación de una capacidad que permite a Estados Unidos escalar rápidamente su presencia y actuar con ventaja en el Caribe si lo considera necesario.

El precedente venezolano demuestra que estos procesos no se construyen de un día para otro. Se desarrollan por fases, con una combinación de presión, despliegue y preparación operativa.

En ese sentido, lo que hoy ocurre alrededor de Cuba podría entenderse no como un evento aislado, sino como parte de una estrategia mayor que redefine el equilibrio militar en la región.