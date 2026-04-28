EE.UU. ensaya guerra autónoma en el Caribe con Cuba dentro de su radio de operaciones

El reciente despliegue militar de Estados Unidos en torno a Cuba no es un episodio aislado ni una simple operación de vigilancia.

La activación del ejercicio FLEX2026 en Cayo Hueso revela un cambio más profundo: Washington está probando en el Caribe nuevas formas de guerra basadas en inteligencia artificial, sistemas autónomos y operaciones integradas, con la isla dentro de ese entorno operativo.

A diferencia de ejercicios tradicionales, FLEX2026 no se limita a maniobras convencionales. Según el propio Comando Sur, se trata de un entorno donde convergen inteligencia artificial, drones aéreos, vehículos marítimos no tripulados y fuerzas navales clásicas, con el objetivo de acelerar su uso en escenarios reales.

La clave no está solo en la tecnología, sino en la integración: detectar, seguir y actuar sobre objetivos en tiempo real. Aunque Washington enmarca estas operaciones en la lucha contra redes criminales, el contexto en el que se desarrollan añade un componente político evidente.

El despliegue ocurre tras semanas de presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano y en medio de advertencias internas del propio régimen de La Habana sobre posibles escenarios de confrontación.

El enfoque de FLEX2026 se conecta con una transformación mayor dentro del aparato militar estadounidense. El Comando Sur ha vinculado directamente estas maniobras con su objetivo de desarrollar fuerzas “modernizadas y costo-efectivas”, en paralelo a la creación de un Comando de Guerra Autónoma (SAWC, por sus siglas en inglés).

En términos prácticos, esto implica una transición hacia operaciones donde los sistemas autónomos tienen un papel central, reduciendo la dependencia de despliegues humanos tradicionales.

Lo relevante es que este cambio doctrinal se está probando en un escenario geográfico muy concreto: el entorno inmediato de Cuba.

En los últimos meses, CiberCuba ha documentado una secuencia clara. En febrero, aviones de inteligencia electrónica y vigilancia marítima operaron cerca de la isla. En abril, comenzaron a detectarse vuelos recurrentes de drones MQ-4C Triton, capaces de permanecer más de 24 horas en el aire a gran altitud.

Posteriormente, estos vuelos se intensificaron, incluyendo misiones alrededor de toda la isla y operaciones al norte del territorio cubano.

Ahora, con FLEX2026 en marcha, esos elementos aparecen integrados en un mismo marco operativo. No se trata solo de observar, sino de ensayar una cadena completa de acción que incluye vigilancia, procesamiento de datos mediante inteligencia artificial y respuesta coordinada.

Oficialmente, el objetivo es combatir el narcotráfico y otras redes criminales transnacionales. Sin embargo, la capacidad que se está desarrollando va más allá de ese propósito específico.

Las tecnologías probadas —desde drones de larga duración hasta sistemas autónomos marítimos— son aplicables a escenarios mucho más amplios, incluidos contextos de conflicto o presión estratégica.

En este sentido, Cuba ocupa una posición clave. Su ubicación en el Caribe la convierte en un punto de interés para el control de rutas marítimas y flujos regionales.

Además, el contexto político actual, marcado por la presión de Estados Unidos y el aislamiento creciente del régimen tras los cambios en Venezuela, refuerza su relevancia en el tablero geopolítico.

El resultado es un escenario en el que la isla queda, de facto, dentro de un espacio de prueba y vigilancia avanzada. No hay indicios de una acción militar inminente, pero sí de algo más sostenido: la construcción de capacidades que permiten a Estados Unidos monitorear, reaccionar y, llegado el caso, actuar con rapidez en la región.

Más allá del discurso oficial, el mensaje es claro. El Caribe se está convirtiendo en un laboratorio de la guerra del futuro, y Cuba, por su ubicación y contexto político, forma parte inevitable de ese escenario.