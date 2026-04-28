Familia cubana del sur de la Florida pierde 6,000 dólares en “vacaciones soñadas” que resultaron ser una estafa

Imagen referencial generada por IA de la estafa a una familia cubana.

Vídeos relacionados:

Una familia cubana residente en el sur de Florida perdió cerca de $6,000 dólares al pagar por un paquete vacacional en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana que resultó ser una estafa, según denunció la víctima a Telemundo 51.

«Pagamos alrededor de 6 mil dólares en tres habitaciones porque teníamos pensado traer familiares de Cuba hasta ahí hasta Punta Cana para que pasaran una semana con nosotros, los nietos», explicó Santiago Machado al medio estadounidense.

La oferta parecía legítima porque llegó a través de un amigo que tenía una membresía en un programa de vacaciones vinculado al hotel, y fue presentada por teléfono por supuestos representantes de la cadena.

El engaño se descubrió cuando otros conocidos que también habían pagado intentaron viajar primero y verificaron la realidad.

«No existe la reservación, no existe, no existen los tickets de avión, no existe nada», relató Machado.

Al intentar contactar a los vendedores, las llamadas se caían o eran colgadas deliberadamente. Machado cuenta que en uno de esos intentos podía escuchar risas de fondo: «Volvieron a colgar el teléfono a la tercera y se estaban riendo detrás».

Más de una decena de amistades de la familia cayeron en la misma trampa, según declaró la víctima.

El impacto emocional fue especialmente duro al tener que comunicarle la noticia a los familiares en Cuba. «Imagínense, las madres de nosotros lloraban cuando le dijimos que no podían, que era toda una estafa y que habíamos perdido el dinero», comentó Machado.

Además de la pérdida económica, las víctimas temen por su seguridad ante el robo de identidad, ya que entregaron datos personales sensibles a los estafadores. «Estas personas tienen todos los datos de nosotros, pasaportes, todo, yo creo que es bien delicado, además del dinero que se perdió», advirtió.

Machado logró recuperar parte del dinero porque pagó con tarjeta de crédito y su banco inició una disputa de cargo mientras investiga el fraude. Decidió hablar públicamente «precisamente para que no le pase a más nadie».

Las estafas de viajes en línea en Florida son un fenómeno documentado y en crecimiento, especialmente durante temporadas vacacionales.

Cinthya Lavin, portavoz del Buró de Mejores Negocios (BBB), confirmó que «hemos visto muchas estafas, sobre todo en áreas que son vacacionales como la Florida o Las Vegas, que siempre tienen especiales».

Lavin explicó el mecanismo que usan los delincuentes: «Hay estafadores y operaciones que roban la identidad de compañías legítimas, porque saben que con una compañía legítima tienen ese enganche».

Entre las estafas más frecuentes que afectan a cubanos en Estados Unidos, los fraudes de paquetes vacacionales se han convertido en una modalidad especialmente dañina para familias que buscan reunirse con seres queridos en destinos del Caribe.

El BBB recomienda verificar directamente con la cadena hotelera si existe la promoción antes de realizar cualquier pago, y abonar siempre con tarjeta de crédito, «porque tiene más protección ante las estafas», según Lavin.

La señal de alerta más clara, según el organismo, sigue siendo la más simple: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.