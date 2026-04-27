Acusan a cubano dueño de negocio en Houston de vender joyas con marcas falsificadas

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Un joyero cubano enfrenta cargos por falsificación de marcas registradas, tras ser arrestado por la venta de supuestas joyas de diseñador falsificadas en su tienda, en el suroeste de Houston, Texas.

Javier Góngora Escobar, de 41 años y residente permanente en Estados Unidos, compareció en corte esta semana acusado de poseer, promover y vender piezas de joyería como si fueran de marcas reconocidas, a sabiendas de que no eran auténticas..

Según documentos judiciales citados por Telemundo Houston, las autoridades encontraron en la tienda de Góngora Escobar más de 1,500 artículos presentados como joyería de diseñador, pero que eran imitaciones, con un valor estimado de 300,000 dólares.

Góngora Escobar fue arrestado el pasado 21 de abril en el condado de Harris, donde opera su negocio JY Gold and Diamond, dentro del centro comercial PlazAmericas, anteriormente conocido como Sharpstown Mall, informó KHOU 11. Ubicado cerca de Southwest Freeway y Bellaire Boulevard, el mall alberga más de 150 tiendas y es un punto de referencia para la comunidad latinoamericana de Houston.

El detenido compareció en corte días después de su detención y, según los documentos judiciales, admitió saber que las joyas eran falsificadas al momento en que las anunciaba y las vendía.

Góngora Escobar pagó una fianza de 20,000 dólares y espera su proceso judicial en libertad, indicó Telemundo.

Bajo el Código Penal de Texas, la falsificación de marcas registradas se clasifica como delito grave cuando el valor de los artículos supera los 2,500 dólares.

Dado que el valor estimado de la mercancía asciende a 300,000 dólares, el caso podría calificarse como delito grave de primer grado, la categoría más severa, con penas que van de cinco a 99 años de prisión o cadena perpetua, además de multas de hasta 10,000 dólares.

La falsificación de marcas registradas es un problema persistente en mercados y centros comerciales orientados a comunidades de inmigrantes en las grandes ciudades de Estados Unidos.

La comunidad cubana en Houston es una de las más numerosas de Texas, integrada en gran parte por migrantes llegados durante las oleadas de 2021 a 2023, atraídos por las oportunidades económicas y la consolidada presencia hispana en la ciudad.