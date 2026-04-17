Trump anuncia control total del estrecho de Ormuz y presiona a Irán con bloqueo naval

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El presidente Donald Trump anunció este viernes que el bloqueo naval estadounidense sobre el estrecho de Ormuz permanecerá con plena vigencia y efecto en lo que respecta a Irán, incluso después de que Teherán declarara la reapertura total del paso marítimo.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump fue contundente: "El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el tráfico y el paso total, pero el bloqueo naval permanecerá con plena vigencia y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente, hasta que nuestra transacción con Irán esté 100 % completa".

El mandatario añadió que el proceso debería avanzar "muy rápidamente" porque "la mayor parte de los puntos ya están negociados", en una señal de que las conversaciones con Teherán se encuentran en una fase avanzada.

Minutos antes, Trump había publicado un primer mensaje celebrando el anuncio iraní, aunque con un error geográfico notable: escribió que "el Estrecho de Irán está completamente abierto y listo para la libre circulación", usando el término incorrecto "Strait of Iran" en lugar de "Strait of Hormuz".

El anuncio llegó en respuesta al ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien declaró ese mismo viernes la reapertura total del estrecho a todos los buques mercantes durante el resto del período de alto el fuego.

"En línea con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", afirmó Araqchi, indicando que los buques debían seguir la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

Sin embargo, Trump dejó claro que la apertura declarada por Teherán no levanta el bloqueo naval estadounidense, que afecta exclusivamente a buques con origen o destino en puertos iraníes.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) reportó este viernes que desde el inicio del bloqueo, 19 buques habían cumplido con las órdenes de dar media vuelta y regresar a puertos iraníes, y que ningún barco había logrado evadir las fuerzas estadounidenses.

El destructor USS Rafael Peralta (DDG-115) fue uno de los buques que ejecutó estas operaciones de intercepción, documentadas en video por el propio CENTCOM, en las que un oficial de la Marina ordenaba al buque mercante "Blue Sky 4": "Solicito que regrese a su puerto de origen en Irán".

El bloqueo naval fue ordenado por Trump el 12 de abril, con efecto desde el 13 de abril, tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad, donde la delegación estadounidense -encabezada por JD Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner- no logró acuerdo con Irán tras más de 20 horas de conversaciones.

EE.UU. exigía el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio; Irán ofrecía solo cinco años y reclamaba 270,000 millones de dólares en compensaciones.

El estrecho de Ormuz es una vía vital que transporta aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Cuando Irán lo cerró el 4 de marzo en represalia a la Operación Furia Épica -el ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra instalaciones nucleares iraníes-, el precio del crudo Brent se disparó de 67 a más de 126 dólares por barril.

El 16 de abril, Trump ya había adelantado que Irán "quiere un trato" y que muchos de los 15 puntos ya han sido acordados, incluyendo la prohibición permanente de armas nucleares, lo que sugiere que un acuerdo definitivo podría estar próximo si las negociaciones concluyen satisfactoriamente.