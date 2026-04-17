Trump anuncia que Irán retira minas marinas del estrecho de Ormuz con apoyo de EE.UU.

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El presidente Donald Trump anunció este viernes que con la ayuda de Estados Unidos, Irán está trabajando para retirar todas las minas marinas del estrecho de Ormuz, lo cual supondría el fin de una crisis que paralizó el tráfico naval por esa vía durante semanas y disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.
El anuncio llega tras semanas de tensión extrema en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global.
La crisis se agudizó después de las negociaciones en Islamabad que fracasaron el 12 de abril, lo que llevó a una escalada sin precedentes en la región.
En respuesta al cierre del estrecho, Trump ordenó un bloqueo naval que, según sus propias palabras, permanecerá con plena vigencia y efecto hasta que se confirme la retirada completa de las minas.
Durante ese período, 19 buques habían cumplido órdenes de dar media vuelta ante la amenaza de las minas en las aguas del estrecho.
En una serie de publicaciones en su red Truth Social, Trump aprovechó el momento para distribuir elogios y críticas entre los actores involucrados en la crisis.
Agradeció especialmente a los países del Golfo por su gran valentía y ayuda durante la crisis, y destacó su papel en el mantenimiento de la estabilidad regional.
En contraste, el jefe de la Casa Blanca arremetió duramente contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a cuyos miembros acusó de haber sido inútiles cuando se los necesitaba, un tigre de papel, en lo que supone uno de sus ataques más directos a la alianza militar occidental.
Trump también se refirió a Israel en sus publicaciones, mediante un mensaje contundente: Israel no volverá a bombardear Líbano. Están PROHIBIDOS, una declaración que marca un giro significativo en la política estadounidense hacia su principal aliado en Oriente Medio.
En cuanto al programa nuclear iraní, Trump señaló que la mayor parte de los puntos ya están negociados, sugiriendo que un acuerdo más amplio con Irán podría estar próximo, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre los términos ni los plazos para su conclusión.
Preguntas frecuentes sobre la retirada de minas en el Estrecho de Ormuz
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es importante la retirada de minas en el Estrecho de Ormuz?
La retirada de minas en el Estrecho de Ormuz es crucial porque esta vía es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global. La presencia de minas ha paralizado el tráfico naval y disparado los precios del petróleo.
¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos en la crisis del Estrecho de Ormuz?
Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha jugado un papel decisivo en la crisis del Estrecho de Ormuz al ordenar un bloqueo naval y exigir la retirada de minas. Trump también ha mediado un alto al fuego con Irán para asegurar la reapertura del estrecho y ha propuesto acuerdos con otras potencias como China para evitar el suministro de armas a Irán.
¿Cómo ha afectado la crisis en Ormuz a los precios del petróleo?
La crisis en el Estrecho de Ormuz ha provocado un aumento significativo en los precios del petróleo, pasando de 67 a más de 126 dólares por barril. Esto se debe al cierre del estrecho por parte de Irán, lo que ha generado una crisis energética global.
¿Qué críticas ha realizado Trump hacia la OTAN durante la crisis?
Donald Trump ha criticado duramente a la OTAN por su falta de apoyo durante la crisis en el Estrecho de Ormuz. Trump calificó a la OTAN como un "tigre de papel" y sugirió que Estados Unidos podría reconsiderar su compromiso con la alianza si no recibe el respaldo necesario.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.