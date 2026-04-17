Trump anuncia que Irán retira minas marinas del estrecho de Ormuz con apoyo de EE.UU.

Trump aprovechó para distribuir elogios y críticas entre los actores involucrados en la crisis

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El presidente Donald Trump anunció este viernes que con la ayuda de Estados Unidos, Irán está trabajando para retirar todas las minas marinas del estrecho de Ormuz, lo cual supondría el fin de una crisis que paralizó el tráfico naval por esa vía durante semanas y disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

El anuncio llega tras semanas de tensión extrema en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global.

Captura de Truth Social/Donald Trump

La crisis se agudizó después de las negociaciones en Islamabad que fracasaron el 12 de abril, lo que llevó a una escalada sin precedentes en la región.

En respuesta al cierre del estrecho, Trump ordenó un bloqueo naval que, según sus propias palabras, permanecerá con plena vigencia y efecto hasta que se confirme la retirada completa de las minas.

Durante ese período, 19 buques habían cumplido órdenes de dar media vuelta ante la amenaza de las minas en las aguas del estrecho.

En una serie de publicaciones en su red Truth Social, Trump aprovechó el momento para distribuir elogios y críticas entre los actores involucrados en la crisis.

Agradeció especialmente a los países del Golfo por su gran valentía y ayuda durante la crisis, y destacó su papel en el mantenimiento de la estabilidad regional.

En contraste, el jefe de la Casa Blanca arremetió duramente contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a cuyos miembros acusó de haber sido inútiles cuando se los necesitaba, un tigre de papel, en lo que supone uno de sus ataques más directos a la alianza militar occidental.

Trump también se refirió a Israel en sus publicaciones, mediante un mensaje contundente: Israel no volverá a bombardear Líbano. Están PROHIBIDOS, una declaración que marca un giro significativo en la política estadounidense hacia su principal aliado en Oriente Medio.

En cuanto al programa nuclear iraní, Trump señaló que la mayor parte de los puntos ya están negociados, sugiriendo que un acuerdo más amplio con Irán podría estar próximo, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre los términos ni los plazos para su conclusión.