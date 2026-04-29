China responde a Marco Rubio tras advertencia sobre presunto espionaje en Cuba

Vídeos relacionados:

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, rechazó este miércoles las acusaciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre presuntas operaciones de espionaje chino en Cuba.

Jian calificó la cooperación chiino-cubana de «totalmente legítima, transparente y ajustada al derecho internacional».

La respuesta de Beijing -citada por la agencia Efe- llega poco después de que Rubio afirmara en una entrevista con Fox News que el régimen cubano ha «dado la bienvenida a adversarios de Estados Unidos para operar dentro del territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales, con total impunidad»; y advirtiera que Washington no tolerará esa situación «a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos».

Lin Jian fue contundente hoy al rechazar esos señalamientos.

«Inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Cuba», afirmó.

El portavoz chino acusó además a Washington de violar «gravemente los derechos de los cubanos a la supervivencia y al desarrollo» y de contravenir «las normas básicas de las relaciones internacionales» con un embargo que lleva más de seis décadas y cuyos daños acumulados superan los 170,677 millones de dólares.

Beijing no se limitó a rechazar las acusaciones, sino que formuló una exigencia directa:

«China apoyará firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y exhorta a Estados Unidos a que ponga fin de inmediato al bloqueo y las sanciones contra Cuba, así como a cualquier forma de coacción o presión».

La Cancillería china también condenó las presiones de Washington por «comprometer la paz y la estabilidad regionales», e instó a la administración Trump a «escuchar la voz de la justicia».

En la misma línea, la nación asiática reafirmó que «continuará con su apoyo y asistencia ante las repetidas amenazas de Estados Unidos», y que «está dispuesto a trabajar con todas las partes para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional de Cuba, así como para oponerse a la interferencia externa».

¿Por qué EE.UU. advierte de presunto espionaje?

Las acusaciones de Rubio se apoyan en un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que identificó al menos cuatro instalaciones de inteligencia de señales operadas por China en Cuba: Bejucal, El Wajay, Calabazar y El Salao, esta última ubicada a apenas 70 millas de la Base Naval de Guantánamo y equipada con sistemas capaces de rastrear señales a miles de kilómetros.

Las imágenes satelitales analizadas hasta marzo de 2024 muestran una expansión progresiva de esas instalaciones desde 2021, y un informe oficial estadounidense de diciembre de 2024 elevó el número total a al menos 12 sitios activos en la isla.

Las declaraciones de Beijing se producen en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana.

Este martes el Senado de Estados Unidos rechazó por 51 votos contra 47 una resolución demócrata que buscaba impedir al presidente Trump ordenar acciones militares contra Cuba sin autorización del Congreso.

El contexto bilateral cino-cubano también explica la firmeza de la respuesta china. En enero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos e impuso aranceles a países que le suministren petróleo.

En respuesta a esa presión, Xi Jinping aprobó 80 millones de dólares en asistencia financiera y 60,000 toneladas de arroz para Cuba.

A ello se sumó que los cancilleres Wang Yi y Bruno Rodríguez acordaron en marzo elevar las relaciones bilaterales a «niveles superiores», según conversaciones sostenidas entre ambas cancillerías.

En febrero, el propio Lin Jian ya había anticipado la postura de Beijing al declarar que «China, como siempre, prestará a Cuba apoyo y ayuda en la medida de sus posibilidades» frente a las amenazas de Washington.