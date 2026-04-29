Detienen a 25 migrantes en una embarcación frente a las costas de Miami

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Más de dos decenas de personas fueron detenidas tras la intercepción de una embarcación sospechosa de tráfico de migrantes frente a Miami, en un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Entre los arrestados se encontraba un presunto traficante.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, aunque fue dado a conocer públicamente este lunes por las autoridades. Según la información oficial, entre los detenidos no había ciudadanos cubanos.

La embarcación, de 28 pies, navegaba sin luces de navegación a unas cinco millas náuticas al este de Miami cuando fue detectada por radar alrededor de las 12:30 a.m.

Pese a la oscuridad, los agentes de Interdicción Marítima de la Unidad Marina de Miami lograron localizarla y abordarla gracias a sus sistemas de detección.

Según confirmó el director regional ejecutivo de CBP AMO en la región sureste, Andres Blanco, la nave era operada por un presunto traficante y transportaba a otros 24 ocupantes de diversas nacionalidades que intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Entre los migrantes interceptados había ciudadanos haitianos, rumanos, colombianos, bahameños, moldavos y jamaiquinos, lo que evidencia la naturaleza multinacional de estas redes de contrabando humano que operan en el sur de Florida.

Todos los detenidos fueron trasladados al buque patrullero de la Guardia Costera, USCGC Winslow Griesser, para su procesamiento.

La embarcación fue incautada por violación del Título 8 del Código de Estados Unidos, sección 1324, la ley federal que penaliza el contrabando y transporte ilegal de personas.

El caso fue referido a HSI Miami (Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional) para la investigación criminal de las redes de tráfico involucradas.

La táctica de navegar sin luces es una práctica habitual entre embarcaciones de contrabando para evadir la detección visual, apostando a que las autoridades no cuenten con radar o tecnología de visión nocturna.

En este caso, la tecnología de CBP resultó determinante para frustrar el intento.

Este operativo no es un hecho aislado. En agosto de 2025, la misma unidad interceptó una embarcación con personas de Cuba, China y República Dominicana frente a las costas de Miami, en un caso también referido a HSI y con la nave incautada bajo la misma ley federal.

En enero de 2025, dos cubanos fueron arrestados en Miami por traficar migrantes chinos indocumentados, en un operativo conjunto de la Patrulla Fronteriza del Sector Miami y la policía de Coral Gables. Ese mismo mes, Estados Unidos devolvió a 12 balseros cubanos detenidos en aguas del sur de Florida.

La presencia simultánea de ciudadanos de Europa del Este -Rumania y Moldavia- junto a haitianos, colombianos, bahameños y jamaiquinos en una misma embarcación apunta al uso de redes de tráfico transnacionales que reclutan migrantes de diversas regiones del mundo para introducirlos ilegalmente a Estados Unidos por vía marítima.

La ley federal bajo la que fue incautada la embarcación establece penas de hasta 10 años de prisión por cada migrante transportado ilegalmente, y puede llegar a cadena perpetua en casos donde se produzcan muertes. Un cubano enfrentó hasta 10 años de prisión y multa de 250,000 dólares por cargos similares de tráfico de personas en el sur de Florida.