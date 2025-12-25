“El que no tenga cena, venga”: Vecinos de Mulgoba abren sus puertas para que nadie pase hambre en Nochebuena

Vídeos relacionados:
Vecinos del barrio Mulgoba, en el municipio Boyeros, organizaron este 24 de diciembre una iniciativa comunitaria para invitar a cenar a personas que no tuvieran qué comer en Nochebuena.
A través de publicaciones en un grupo local de Facebook Barrio de Mulgoba, ofrecieron comida y hasta entrega a domicilio para quienes no pudieran trasladarse.
Uno de los mensajes fue publicado por Alexis Torriente, quien escribió: “El que no tenga cena puede pasar por aquí en la calle 166 de Mulgoba… será bienvenido, no tengan pena… y si hay alguien que no pueda, me tiran por privado y le llevo un poco”, cerrando con un saludo de “Feliz navidad para todos”.
En otra publicación, Deinier Fabelo Martínez anunció que preparaba una caldosa para quienes “no tienen nada para cenar hoy”, e indicó como punto de encuentro “calle 168 entre 379 y 385, en la Chusmita, esquina calle primera”.
Las publicaciones generaron una ola de reacciones y comentarios de otros cubanos, muchos de ellos agradeciendo el gesto y resaltando el valor de la solidaridad en medio de dificultades.
“Se me aguaron los ojos… que Dios te bendiga por eso y por tener ese gran corazón”, escribió una usuaria.
Otros comentarios insistieron en “bendiciones”, “humanidad” y “hermoso gesto”, destacando la empatía hacia quienes atraviesan carencias.
En los días previos a la Navidad, los precios de los alimentos en los mercados cubanos se habían disparado, reflejando la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
Los reportes recopilados por CiberCuba mostraron incrementos significativos tanto en productos importados como en los de producción nacional.
En los establecimientos privados, las llamadas MIPYMES, el arroz importado se vende entre 690 y 840 pesos por kilogramo, mientras los frijoles negros alcanzan hasta 840 pesos por bolsa de 500 gramos.
El café importado ronda los 2.100 a 2.200 pesos el paquete, y el azúcar se comercializa entre 290 y 300 pesos la libra.
En cuanto a las carnes, el lomo de cerdo se vende entre 1.150 y 1.300 pesos la libra, la pierna a 1.150 pesos y el picadillo a 320 pesos la libra.
La pechuga de pollo —uno de los productos más buscados en estas fechas— cuesta entre 4.500 y 5.100 pesos por paquete de 2 kilogramos, mientras una presentación de 2,5 kg llega a 6.100 pesos. El pollo entero se oferta a 2.200 pesos por 1,3 kilogramos.
El cartón de huevos de 30 unidades se vende en 3.000 pesos, o 100 pesos por unidad, un precio inalcanzable para muchos cubanos, cuyo salario medio ronda los 5.000 pesos mensuales.
En vísperas de Nochebuena, la mesa del cubano refleja la dura realidad económica del país, marcada por la escasez de comida, un salario que no alcanza para vivir, oscuridad y las sillas de seres queridos que se quedan vacías.
Preguntas frecuentes sobre la iniciativa solidaria en Mulgoba y la crisis económica en Cuba
¿Qué motivó a los vecinos de Mulgoba a organizar una cena comunitaria en Nochebuena?
La iniciativa de los vecinos de Mulgoba fue motivada por la solidaridad y el deseo de que nadie pase hambre en Nochebuena, especialmente en un contexto de crisis económica y escasez de alimentos en Cuba. En un gesto de empatía y apoyo comunitario, abrieron sus puertas e invitaron a cenar a aquellos que no tenían qué comer, resaltando el valor de la solidaridad en tiempos difíciles.
¿Cómo afecta la crisis económica a los precios de los alimentos en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha llevado a un aumento significativo de los precios de los alimentos, tanto importados como de producción nacional. Productos básicos como arroz, frijoles y carne han alcanzado precios inasequibles para la mayoría de los cubanos, con el arroz importado vendiéndose hasta a 840 pesos por kilogramo y la pechuga de pollo a más de 5,000 pesos por paquete de 2 kilogramos. Esta inflación, combinada con salarios bajos, dificulta el acceso a alimentos básicos.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano frente a la crisis económica y la escasez de alimentos?
El gobierno cubano ha intentado controlar la inflación y la escasez mediante la imposición de multas y regulaciones a las actividades económicas informales. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por castigar a quienes intentan sobrevivir en un mercado cada vez más caro y restrictivo. Además, se ha recurrido a la venta controlada de algunos productos básicos a través de la libreta de abastecimiento, pero estas acciones no han logrado solucionar el problema de fondo.
¿Cómo están ayudando los migrantes cubanos a sus familias en la isla durante la crisis?
Los migrantes cubanos están enviando medicinas, alimentos y dinero a sus familias en la isla como una forma de apoyo vital. Ante la escasez de productos básicos y la inflación, estas remesas se han convertido en un salvavidas para muchas familias cubanas, que dependen cada vez más del sacrificio de sus seres queridos en el extranjero para acceder a artículos esenciales.
