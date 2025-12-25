“El que no tenga cena, venga”: Vecinos de Mulgoba abren sus puertas para que nadie pase hambre en Nochebuena

Vídeos relacionados:

Vecinos del barrio Mulgoba, en el municipio Boyeros, organizaron este 24 de diciembre una iniciativa comunitaria para invitar a cenar a personas que no tuvieran qué comer en Nochebuena.

A través de publicaciones en un grupo local de Facebook Barrio de Mulgoba, ofrecieron comida y hasta entrega a domicilio para quienes no pudieran trasladarse.

Uno de los mensajes fue publicado por Alexis Torriente, quien escribió: “El que no tenga cena puede pasar por aquí en la calle 166 de Mulgoba… será bienvenido, no tengan pena… y si hay alguien que no pueda, me tiran por privado y le llevo un poco”, cerrando con un saludo de “Feliz navidad para todos”.

Captura de Facebook

En otra publicación, Deinier Fabelo Martínez anunció que preparaba una caldosa para quienes “no tienen nada para cenar hoy”, e indicó como punto de encuentro “calle 168 entre 379 y 385, en la Chusmita, esquina calle primera”.

Las publicaciones generaron una ola de reacciones y comentarios de otros cubanos, muchos de ellos agradeciendo el gesto y resaltando el valor de la solidaridad en medio de dificultades.

Lo más leído hoy:

“Se me aguaron los ojos… que Dios te bendiga por eso y por tener ese gran corazón”, escribió una usuaria.

Otros comentarios insistieron en “bendiciones”, “humanidad” y “hermoso gesto”, destacando la empatía hacia quienes atraviesan carencias.

Captura de Facebook

En los días previos a la Navidad, los precios de los alimentos en los mercados cubanos se habían disparado, reflejando la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

Los reportes recopilados por CiberCuba mostraron incrementos significativos tanto en productos importados como en los de producción nacional.

En los establecimientos privados, las llamadas MIPYMES, el arroz importado se vende entre 690 y 840 pesos por kilogramo, mientras los frijoles negros alcanzan hasta 840 pesos por bolsa de 500 gramos.

El café importado ronda los 2.100 a 2.200 pesos el paquete, y el azúcar se comercializa entre 290 y 300 pesos la libra.

En cuanto a las carnes, el lomo de cerdo se vende entre 1.150 y 1.300 pesos la libra, la pierna a 1.150 pesos y el picadillo a 320 pesos la libra.

La pechuga de pollo —uno de los productos más buscados en estas fechas— cuesta entre 4.500 y 5.100 pesos por paquete de 2 kilogramos, mientras una presentación de 2,5 kg llega a 6.100 pesos. El pollo entero se oferta a 2.200 pesos por 1,3 kilogramos.

El cartón de huevos de 30 unidades se vende en 3.000 pesos, o 100 pesos por unidad, un precio inalcanzable para muchos cubanos, cuyo salario medio ronda los 5.000 pesos mensuales.

En vísperas de Nochebuena, la mesa del cubano refleja la dura realidad económica del país, marcada por la escasez de comida, un salario que no alcanza para vivir, oscuridad y las sillas de seres queridos que se quedan vacías.