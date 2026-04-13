En medio de la escasez, hotel en Cárdenas reparte caldosa a necesitados

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El Hotel La Dominica, ubicado en la plaza fundacional de Cárdenas, Matanzas, reparte cada domingo la tradicional caldosa cardenense a personas necesitadas de la comunidad, según una publicación difundida en su página de Facebook este mes de abril.

Las imágenes muestran a trabajadores del establecimiento sirviendo el plato desde una olla grande de acero inoxidable en un espacio público frente al hotel, mientras adultos mayores esperan en fila con platos, recipientes y bolsas.

"En el Hotel La Dominica, los domingos tienen un sabor especial: compartimos la tradicional caldosa cardenense con quienes más lo necesitan, porque creemos que la solidaridad y el apoyo mutuo fortalecen nuestra comunidad", reza la publicación del hotel en redes sociales.

Dicha decisión contrasta bastante con la realidad de la gran mayoría de los hoteles en Cuba que, lejos de desarrollar iniciativas en beneficio de los más vulnerables, optan por desechar recursos antes que destinarlos a quienes más los necesitan.

Esta iniciativa surge en un contexto de profunda crisis alimentaria en Cuba, donde 96.91% de la población ha perdido acceso a alimentos de forma adecuada, según datos recientes.

Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, lo que agrava la situación ante la escasez de divisas.

En la provincia de Matanzas, la situación no es diferente al resto del país. Galletas a 850 pesos han llegado a sustituir al pan en muchos hogares, evidenciando el deterioro de la canasta básica de los cubanos.

No es la primera vez que se registran gestos de solidaridad en Cárdenas. En diciembre de 2024, un grupo de voluntarios liderado por Idalmys repartió comida a familias necesitadas de la ciudad.

Iniciativas similares han surgido en otras partes del país, como en Mulgoba, donde vecinos abrieron sus puertas bajo el lema "El que no tenga cena, venga".

Otras entidades también han recurrido a la caldosa como forma de apoyo comunitario. En Manicaragua, una bodega distribuyó caldosa para embarazadas y personas en situación de vulnerabilidad, en una muestra de que este plato tradicional cubano se ha convertido en símbolo de ayuda mutua en tiempos difíciles.

El Hotel La Dominica es uno de los establecimientos más emblemáticos de Cárdenas. Fue restaurado con fondos del 1% del desarrollo local y ha recibido galardones en los Premios Nacionales de Conservación y Restauración 2024, reconocimientos que destacan el valor patrimonial del inmueble y el trabajo realizado en su recuperación.