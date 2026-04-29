Open Arms organiza una nueva misión a Cuba con escala en varias ciudades españolas y pasajeros de lujo político

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La organización Open Arms anunció este miércoles que su barco Astral partirá de Barcelona el 10 de mayo rumbo a Cuba con paneles fotovoltaicos destinados al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana, en lo que sus organizadores denominan la misión «Rumbo a Cuba».

La travesía, según informa ElDiario.es, realizará escalas en Valencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria antes de cruzar el Atlántico, con etapas programadas entre el 13 y el 28 de mayo. La misión completa durará aproximadamente un mes.

El detalle que más llama la atención no es la carga, sino los pasajeros. En cada tramo subirán hasta cuatro personas entre representantes públicos, personalidades de la cultura e influencers, que acompañarán a la tripulación de escala en escala por las costas españolas.

La campaña fue presentada en marzo frente al Congreso de los Diputados en Madrid con la participación del director de Open Arms, Óscar Camps, y políticos de Sumar, Podemos, Bildu y los Comunes, además de la periodista Teresa Aranguren. Entre los respaldos figuran Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn y el grupo de hip-hop irlandés Kneecap.

Camps justificó la iniciativa recordando la presencia de médicos cubanos en emergencias internacionales. «Ha llegado el momento de corresponder a esa práctica con hechos y devolver una parte de esa solidaridad allí donde podamos aportar», declaró.

La misión se suma a una cadena de iniciativas similares que en los últimos dos meses han llevado a Cuba a cientos de activistas de izquierda internacional. En marzo llegó el «Convoy Nuestra América» con entre 500 y 650 activistas de 33 países a bordo del barco Maguro, apodado «Granma 2.0», mientras la población cubana soportaba apagones de hasta 20 horas diarias.

Las críticas no tardaron. La periodista Yoani Sánchez fue directa: «Nosotros no somos un parque temático. A hacer turismo ideológico a otra parte. Aquí estamos sufriendo». Cubanos en redes sociales resumieron el sentir popular con frases como «Yo veo muchas bocas y poca comida» o «Eso no lo ve el pueblo ni pasar».

En abril llegó un segundo convoy, denominado «Primero de Mayo», con unos 60 activistas de Italia, Francia, Estados Unidos y México, coordinado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. La XIX Brigada Internacional Primero de Mayo sumó más de 200 activistas de 19 países en ese mismo período.

El patrón se repite: ayuda material de escasa magnitud frente a la profundidad de la crisis, fuerte componente de activismo político y figuras de la izquierda internacional que el régimen utiliza para proyectar su narrativa hacia el exterior, mientras el pueblo cubano sigue sin luz.

Además de Open Arms, participan en la misión Ecologistas en Acción, la cooperativa energética Ecooo Energía Ciudadana y una decena de asociaciones y sindicatos. Un estudio reciente atribuye al embargo el aumento de la mortalidad infantil en Cuba, aunque la crisis estructural de la isla acumula 67 años de gestión dictatorial que ningún convoy ha logrado revertir.