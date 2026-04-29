Departamento de Justicia imputa de nuevo a James Comey, exdirector del FBI, por supuestas amenazas contra Trump

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente este martes al exdirector del FBI James Comey por dos cargos relacionados con supuestas amenazas contra el presidente Donald Trump, en un caso que gira en torno a una fotografía publicada en Instagram con conchas marinas dispuestas en el patrón «86 47».

Según la acusación formal presentada ante el Distrito Este de Carolina del Norte, Comey realizó «a sabiendas y deliberadamente una amenaza de quitar la vida al presidente de los Estados Unidos», al publicar en mayo de 2025 una imagen que «un destinatario razonable, familiarizado con las circunstancias, interpretaría como una expresión seria de la intención de causar daño al presidente».

La expresión «86» es jerga coloquial que puede significar «deshacerse de» o, en usos más recientes, «matar», mientras que «47» alude a Trump como el 47.º presidente de Estados Unidos.

Comey borró la publicación poco después de haberla hecho y negó cualquier intención violenta: «No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia», escribió en ese momento, añadiendo: «Me opongo a cualquier tipo de violencia, así que eliminé la publicación».

El Servicio Secreto entrevistó a Comey en mayo de 2025 tras la publicación, después de que funcionarios de la administración Trump afirmaran que estaba promoviendo el crimen contra el mandatario.

El fiscal general interino Todd Blanche confirmó en conferencia de prensa que el gran jurado emitió una orden de arresto, aunque aclaró que se esperaba que Comey se entregara voluntariamente a las autoridades en Carolina del Norte durante esta semana.

«No es mi decisión, no se puede amenazar al presidente de Estados Unidos», declaró Blanche al referirse a la naturaleza de la acusación.

El Departamento de Justicia aseguró que «el señor Comey recibirá todo tipo de garantías y un juicio justo», y que están «decididos a procesar a toda persona que quebrante la ley, al margen de su título o posición».

La defensa rechazó los cargos de forma categórica. El abogado de Comey, Patrick Fitzgerald, declaró: «El señor Comey niega rotundamente los cargos que figuran en la acusación formal. Impugnaremos estos cargos ante los tribunales y esperamos poder exculpar al sr. Comey y defender la Primera Enmienda».

Esta es la segunda imputación que el Departamento de Justicia presenta contra Comey en menos de un año. La primera, formulada en septiembre de 2025 por cargos de mentir al Congreso y obstrucción, fue desestimada el 24 de noviembre de 2025 por la jueza federal Cameron McGowan Currie, quien determinó que la fiscal interina Lindsey Halligan había sido designada de manera ilegal e inconstitucional.

Aquella desestimación fue «sin perjuicio», lo que dejaba abierta la puerta a una nueva acusación.

Comey dirigió el FBI entre 2013 y 2017, hasta que Trump lo despidió mientras supervisaba la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, un hecho que derivó en el nombramiento del fiscal especial Robert Mueller.

El caso se produce en un contexto en que el DOJ ha intensificado el escrutinio sobre figuras percibidas como rivales políticos del presidente, y en que Blanche —quien reemplazó a Pam Bondi como fiscal general interino en abril de 2026— busca posicionarse como candidato permanente al cargo.

Trump, en una entrevista con Fox News en mayo de 2025, fue contundente sobre la publicación de Comey: «Un niño sabe lo que eso significaba. Si eres el director del FBI y no sabes lo que eso significaba; significaba asesinato. Y lo dice alto y claro».