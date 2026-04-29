Arrestan a conductor que atropelló a un niño que iba camino a la escuela en Miami Gardens

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El conductor de un Ford Focus negro fue arrestado este lunes tras atropellar a un niño de 11 años que caminaba hacia su escuela en Miami Gardens, Florida, según informó la Policía de Miami Gardens.

El menor, estudiante de la Escuela Elemental Parkland, fue trasladado en helicóptero al Ryder Trauma Center con heridas graves en la cabeza, aunque en condición estable, informó Telemundo 51.

Según las autoridades, el conductor «intentó esquivar el tráfico lento conduciendo sobre la franja de césped, momento en el que el vehículo chocó contra un árbol y posteriormente atropelló al menor».

El niño estaba a solo dos cuadras de su escuela cuando ocurrió el impacto, confirmó su abuela, Stephany Larrymore, a los medios presentes en la escena.

«Él iba camino a la escuela, iban cruzando la calle, y escuché que la persona los golpeó en la acera. No sé cómo ocurrió eso», declaró Larrymore, quien calificó lo sucedido como «una locura, especialmente en una zona escolar con tantos niños caminando hacia la escuela».

El hermano del niño presenció el atropello. «Esto es algo traumático para él», señaló la abuela, quien también indicó que la familia tiene antecedentes de lesiones cerebrales, lo que agrava la preocupación por el estado del menor.

Larrymore confirmó que al adolescente le realizaron una resonancia magnética para descartar hemorragias internas o lesiones cerebrales, y que no presenta fracturas.

El conductor fue arrestado en el lugar y enfrentará un cargo por conducción temeraria. Las autoridades no revelaron su identidad.

Un video de vigilancia captó a dos niños cruzando la calle momentos antes de escucharse un fuerte impacto. Un vecino que oyó el golpe salió corriendo de su casa: «Pensé que era una bomba o que se había ido la luz, y entonces salí corriendo y llamé a mi esposa para que llamara a la policía».

El incidente reavivó las quejas de los residentes sobre el exceso de velocidad en la zona. Rita Rodríguez, vecina del área, señaló que «se supone que deben ir a 30 millas por hora, pero hemos visto carros que van a 40, 50 millas o más». Su esposo Pedro Ramírez añadió: «Tengo dos niños de esa edad y uno vive con el miedo de que salgan a jugar».

Miami Gardens acumula un historial preocupante de accidentes viales cerca de escuelas. En febrero de 2024, un niño quedó en estado crítico tras ser atropellado cerca de su escuela en la misma ciudad. En octubre de 2023, un menor murió atropellado mientras iba en bicicleta a la escuela en Miami. En junio de 2025, fue detenido el autor de un atropello mortal en Miami Gardens.

El área de Miami-Dade registra 164 accidentes vehiculares diarios y ocupa el puesto 11 entre las zonas de mayor riesgo peatonal en Estados Unidos, según análisis de Smart Growth America. El pasado mes de abril, otro accidente en Miami Gardens cobró la vida de un joven, evidenciando que la violencia vial en la zona sigue sin ceder.

En Florida, el cargo de conducción temeraria puede conllevar hasta 90 días de cárcel para una primera ofensa, con penas mayores cuando hay lesiones graves involucradas.