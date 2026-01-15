Periodista independiente Henry Constantin desaparece tras fuerte operativo en La Habana

Vídeos relacionados:

El periodista independiente Henry Constantin, director del medio La Hora de Cuba, se encuentra en paradero desconocido desde la tarde del miércoles en La Habana, luego de un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad desplegado en la ciudad.

Según informó La Hora de Cuba en una publicación urgente en su página de Facebook, Constantin tuvo su última comunicación con miembros del equipo alrededor de las 6:50 p.m. de ayer, mientras se encontraba en su domicilio.

Horas antes había advertido a sus colegas sobre problemas de conexión.

Este jueves por la mañana, compañeros de redacción que acudieron a su vivienda encontraron la puerta y la reja abiertas, sin señales del periodista en el interior.

Su teléfono móvil permanece apagado o fuera del área de cobertura, y frente a su edificio permanece un agente de la Seguridad del Estado vigilando el acceso.

La desaparición ocurre en un contexto de máxima tensión en la capital cubana, donde desde temprano se desplegó un amplio operativo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (MININT) y la Seguridad del Estado (SE).

El tránsito ha sido desviado de varias avenidas principales, desde Boyeros hasta la calle 23, debido al arribo de los restos de oficiales cubanos fallecidos en Venezuela durante la captura del dictador Nicolás Maduro.

El equipo de La Hora de Cuba responsabilizó al régimen cubano por la seguridad y la integridad física de su director, y exigió conocer de inmediato su paradero.

Constantin, reconocido por su trabajo crítico y su defensa de la libertad de prensa en la Isla, ha sido detenido y amenazado en varias ocasiones por las autoridades.