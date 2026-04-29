Denuncian falta de condiciones para embarazadas en hospital materno de Camagüey

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El periodista independiente José L. Tan Estrada denunció en Facebook que mujeres embarazadas esperan para parir en un pasillo de la Sala A del Hospital Materno de Camagüey, sin privacidad, sin higiene y sin espacio suficiente para instalar un ventilador en medio del calor.

«En la Sala A del Hospital Materno de Camagüey hay mujeres embarazadas tiradas en un pasillo, esperando para parir sin las más mínimas condiciones. Sin privacidad, sin higiene, sin respeto. Una cama improvisada donde ni siquiera hay espacio para instalar el ventilador en medio del calor insoportable», escribió Tan Estrada bajo la etiqueta #TanteandoCuba.

Las imágenes que acompañan la denuncia muestran camas hospitalarias metálicas con colchonetas deterioradas ubicadas en los corredores del centro, con pacientes sentadas junto a sus pertenencias personales y un ventilador de pie como único alivio ante las altas temperaturas.

El periodista, radicado en Camagüey, calificó la situación de negligencia y cuestionó directamente el discurso oficial: «¿Así es como se cuida la vida? ¿Así es como un sistema que se llena la boca hablando de 'potencia médica' trata a las madres y a los hijos que están por nacer?»

La denuncia no es un hecho aislado. En agosto de 2022, embarazadas del Hogar Materno Clodomira Acosta de Camagüey dormían en el suelo durante apagones prolongados, y en mayo de 2023 ese mismo hogar registraba escasez de agua, alimentación insuficiente y falta de medicamentos, obligando a las internas a bañarse con agua de lluvia.

Publicación en Facebook

En agosto de 2025, una negligencia en un hospital de Camagüey causó la muerte de una recién nacida, sumando otro episodio al deterioro documentado en la provincia.

El cuadro se repite en todo el país. En enero de 2025, una mujer dio a luz en un pasillo del Hospital Materno Celia Sánchez de Bayamo sin médicos disponibles ni medicamentos básicos, y las madres cubanas temen cada vez más traer hijos al mundo en un sistema que se desmorona.

El propio Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en febrero de 2026 que el sistema de salud cubano está al borde del colapso.

Los apagones de hasta veinte horas diarias paralizan equipos médicos y quirófanos. Solo el 30% del cuadro básico de medicamentos está disponible. Al 11 de abril de 2026 había 96,387 cirugías pendientes en Cuba, incluyendo más de 11,000 en niños.

Más de 32,000 embarazadas se encuentran en situación de riesgo por los cortes de energía.