Régimen cubano detiene por segunda vez en una semana al periodista Henry Constantin

El periodista cubano Henry Constantin, director del medio independiente La Hora de Cuba, fue detenido nuevamente este martes en la ciudad de Camagüey, apenas una semana después de haber sido arrestado en La Habana.

Según informó su propio medio, Constantin fue interceptado por una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria cuando se encontraba fuera del domicilio de su hija.

El arresto ocurrió alrededor de las 4:30 p. m., sin que los agentes ofrecieran explicación alguna, y el periodista fue liberado aproximadamente una hora después.

Un integrante de La Hora de Cuba que presenció la escena relató que la patrulla se detuvo en la cuadra y descendieron dos oficiales, mientras un tercero se mantenía a distancia.

Los agentes solicitaron primero su licencia de conducción y luego los documentos personales, antes de exigirle en tono intimidante que los acompañara.

Todo ocurrió delante de su hija, una circunstancia que el medio describió como un acto de violencia psicológica y humillación pública.

Durante su retención, colegas del medio intentaron ubicarlo, pero la policía negó su presencia en la Primera Unidad de la PNR de Camagüey.

Ninguna autoridad ofreció información sobre los motivos de la detención ni sobre la supuesta causa en su contra.

Desde el lunes, Constantin —quien también es vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)— había reportado dificultades para conectarse a internet, una medida de censura que suele acompañar los episodios de hostigamiento contra periodistas independientes.

Este nuevo arresto se produce apenas seis días después de que agentes de la Seguridad del Estado irrumpieran en su vivienda en La Habana y lo detuvieran bajo una acusación de “desorden público”, considerada por su medio como completamente infundada.

Aquel operativo coincidió con la llegada a Cuba de los restos de los oficiales del régimen muertos durante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

La Hora de Cuba denunció que las detenciones de su director forman parte de un patrón de vigilancia, cortes de internet y arrestos arbitrarios dirigido a intimidar a la prensa no oficial.

“No hubo explicación, solo prepotencia y miedo al periodismo libre”, concluyó el medio en su comunicado.