Panamá mantiene negociaciones para liberar a siete ciudadanos presos en Cuba: Esto dijo su canciller

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El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, confirmó este martes que siete ciudadanos panameños permanecen detenidos en Cuba bajo un proceso de investigación y eventual juicio, y que el gobierno panameño mantiene gestiones diplomáticas discretas para lograr su liberación.

«Los otros siete aún están bajo ese proceso de investigación, de juicio y, evidentemente, a la espera de una sentencia», declaró el canciller, quien reiteró que el Estado panameño mantiene acompañamiento consular y jurídico permanente para los detenidos.

El caso se remonta al 28 de febrero, cuando diez ciudadanos panameños fueron detenidos en La Habana acusados por el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) de propaganda contra el orden constitucional, delito tipificado en el Código Penal cubano con penas de hasta ocho años de prisión.

El grupo original estaba integrado por 20 panameños, pero 10 lograron salir de la isla antes de que las autoridades cubanas efectuaran las detenciones.

El 25 de abril, tres ciudadanas panameñas —Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño— fueron liberadas y regresaron a Panamá tras ser puestas en libertad, lo que el canciller calificó como «un gesto de amistad» del gobierno cubano.

Las autoridades cubanas aplicaron las figuras jurídicas de «colaborador eficaz» y «criterio de oportunidad» para justificar la liberación de las tres mujeres.

Los siete panameños que permanecen detenidos son: Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco.

Según la versión oficial del régimen, los detenidos habrían ingresado a Cuba orientados para confeccionar mensajes con contenido político, y recibirían entre $1,000 y $1,500 dólares por persona al regresar a Panamá.

El opositor cubano José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), defendió a los panameños detenidos y afirmó que también distribuyeron ayuda humanitaria —alimentos y medicamentos— a presos políticos y sus familias en Matanzas, contradiciendo la versión oficial.

Los siete ciudadanos permanecen recluidos en Villa Marista, sede histórica de la Seguridad del Estado cubana en La Habana, conocida por albergar presos políticos.

El canciller Martínez-Acha viajó a Cuba en marzo y se reunió con el gobernante Miguel Díaz-Canel, así como con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y visitó a los detenidos en Villa Marista.

El funcionario subrayó que la estrategia panameña no pasa por la exposición mediática, sino por resultados concretos, y que actúa bajo instrucciones directas del presidente José Raúl Mulino.

«Eso se tiene que gestionar de manera silenciosa y con precisión. Hay que respetar los procesos y las leyes cubanas», afirmó el jefe de la diplomacia panameña.

Martínez-Acha también precisó que el Estado panameño asume la defensa jurídica y la asistencia consular de los siete detenidos: «Seguimos apoyando firmemente, por instrucciones del presidente Mulino, desde la asistencia consular y las defensas jurídicas que el Estado está asumiendo para los siete».

«No paramos de pensar en ellos ni de hacer gestiones para traerlos de vuelta», concluyó el canciller, al insistir en que el trabajo diplomático continuará con cautela pero con un objetivo claro.