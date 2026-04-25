Panamá informa la liberación de tres de los 10 ciudadanos de ese país detenidos en Cuba

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El Gobierno de Panamá anunció la liberación de tres mujeres panameñas detenidas en Cuba desde finales de febrero, como parte de las gestiones diplomáticas para resolver el caso de los 10 ciudadanos de ese país arrestados en La Habana acusados de colocar carteles contra el régimen.

Las tres ciudadanas liberadas son Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño, quienes regresaron a Panamá este sábado vía el Aeropuerto Internacional de Tocumen, según reporte de La Estrella de Panamá.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la decisión fue adoptada por las autoridades cubanas bajo las figuras jurídicas de "colaborador eficaz" y "criterio de oportunidad", en reconocimiento a la cooperación brindada por las tres mujeres durante el proceso judicial.

El comunicado panameño calificó la medida como "un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá" y agradeció expresamente a Miguel Díaz-Canel y al canciller Bruno Rodríguez Parrilla por hacer posible "este desenlace".

Los 10 panameños habían sido arrestados en los barrios habaneros de Boyeros y Jaimanitas en la madrugada del 28 de febrero, acusados por el ministerio del Interior cubano (MININT) de "propaganda contra el orden constitucional", delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano con penas de hasta ocho años de prisión.

El MININT sostuvo que el grupo colocó carteles con consignas como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer", y que cada participante habría recibido entre 1,000 y 1,500 dólares.

Sin embargo, activistas y opositores cubanos ofrecieron una versión distinta. El panameño Jair Ortiz, quien logró salir de Cuba antes del arresto masivo, relató que el grupo distribuía alimentos, medicamentos y productos esenciales a más de cincuenta familias vulnerables, ancianos y familiares de presos políticos.

Los 10 detenidos permanecieron recluidos en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana, donde el embajador panameño Edwin Pitty logró visitarlos en marzo para brindarles asistencia consular.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha viajó a Cuba el 25 de marzo, se reunió con Díaz-Canel y con Rodríguez Parrilla, y visitó personalmente a los detenidos, confirmando que recibían trato humanitario.

El caso también generó protestas en La Habana: la UNPACU y el colectivo CDPC organizaron cacerolazos y colocaron carteles en La Habana exigiendo la libertad de los panameños.

El presidente panameño José Raúl Mulino instruyó desde el primer momento al Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los 10 detenidos.

Siete panameños permanecen aún detenidos en Cuba. El Gobierno de Panamá afirmó que "continuará realizando todas las gestiones diplomáticas necesarias para asegurar el bienestar y la pronta resolución de la situación de los panameños que aún permanecen en territorio cubano".