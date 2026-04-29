Presentadores de Con Filo lanzan burla en redes sobre creación de un partido

Los presentadores del programa oficialista Con Filo, Michel Torres Corona y Gabriela Fernández Álvarez, publicaron un video en Facebook anunciando con tono burlesco la creación de «su propio partido político», en una sátira dirigida directamente contra la proliferación de iniciativas opositoras en el exilio cubano.

El video, grabado desde el cubículo de edición del programa, muestra a Torres explicando la decisión con ironía: «Vamos a lanzar nuestro proyecto político, nuestro partido, viendo que está en boga, que es algo que prácticamente casi todo el mundo tiene su partido, nosotros hemos decidido también tener el nuestro».

Torres añadió que barajaron un nombre con historia: «Queríamos ponerle partido comunista pero el nombre estaba ya tomado». El presentador anunció que el nombre definitivo se revelaría esa misma noche en el programa, y remató con una pulla sobre el financiamiento: «Lo más importante que es el financiamiento, ya lo tenemos listo».

Fernández Álvarez, por su parte, reconoció en el propio video que no estaba al tanto de todos los detalles: «Es que realmente yo me estoy enterando de muchas cosas ahora. O sea, lo del partido sí lo sabía, pero el tema del nombre, de todo eso nos falta todavía».

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y, en su mayoría, estuvieron marcadas por el tono burlón y la ironía. Numerosos usuarios aprovecharon el juego de palabras con “partido” para responder con sarcasmo: “¿A qué hora comienza el partido y contra quién juegan?”, “Partido por dónde?” o “El Madrid o el Barcelona, cuál partido”, escribieron algunos.

Una de las líneas más repetidas fue la sugerencia de nombres ficticios para la supuesta organización, muchos de ellos cargados de sátira y referencias despectivas. Entre las propuestas aparecieron “Partido de los Singaos Unidos”, “Partido de los carneros”, “Partido huele peo”, “Partido de las clarias” o “Partido de los apagones”, mientras otros resumieron el tono general con frases como “ustedes mismos son un chiste” y “este programa está mejor que Vivir del cuento”.

También abundaron las reacciones que pusieron el foco en la realidad del sistema político cubano. “¿Pero en Cuba puede existir más de un partido?”, preguntó un usuario, mientras otro recordó: “En Cuba no se puede...”. En esa misma línea, un comentario citó el artículo 5 de la Constitución cubana, que reconoce al Partido Comunista como “único”, y cuestionó: “¿se burlan de la Constitución?”.

En medio del aluvión de mensajes, no faltaron quienes interpretaron el contenido como una indirecta o una provocación. “Ni se dan cuenta que es sarcasmo, es una indirecta hacia Amelia Calzadilla”, comentó un usuario. Sin embargo, el denominador común fue el predominio del tono crítico, con escasos mensajes de apoyo y una clara tendencia a la burla: “solo hay que leer los comentarios”, “los comentarios hablan por sí solos” y “ni un solo comentario positivo” fueron algunas de las reacciones que resumieron el ambiente del debate.

La burla llega tras el reciente anuncio de Amelia Calzadilla de creación, de un partido, el Partido Liberal Ortodoxo Cubano, de centroderecha liberal, con el eslogan «Justicia, Dignidad y Prosperidad» y basado en el ideario martiano y el libre mercado.

Calzadilla, que vivió 32 años en Cuba antes de exiliarse en noviembre de 2023 junto a su esposo y tres hijos, explicó que fue el acoso del régimen lo que la convirtió en opositora: «Aprendí de muy mala manera que la propaganda castrista no perdona al honesto, fueron sus constantes amenazas, el descrédito, la difamación y el asedio los que me empujaron a volverme entonces una activista y opositora».

El anuncio de Calzadilla generó una ola de apoyo entre cubanos del exilio, con figuras como la activista Saily González Velázquez, quien escribió: «Al fin aparece un partido que me representa. Con Amelia Calzadilla, por supuesto».

El humorista Ulises Toirac también reaccionó al proyecto de Calzadilla, a la que reconoció preparación y determinación.

Con Filo es un programa de televisión estatal lanzado el 11 de agosto de 2021, apenas un mes después de las históricas protestas del 11J, creado como herramienta mediática del régimen para atacar a disidentes y desacreditar a opositores. Torres ha protagonizado múltiples polémicas: en marzo de 2026 llamó «bestias» a los manifestantes de Morón, y en abril publicó una crítica a Sandro Castro que fue censurada en el propio programa.

El video burlesco de Con Filo vuelve a mostrar el uso del humor como herramienta de descrédito institucional contra la oposición cubana, en un momento en que figuras ajenas al aparato del régimen optan por respaldar, aunque con matices, las iniciativas que el programa busca ridiculizar.