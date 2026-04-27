"Me empujaron a ser opositora": Amelia Calzadilla explica por qué entra en política

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Amelia Calzadilla, activista cubana radicada en Madrid, anunció este lunes la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano, y explicó que su paso a la política no fue planificado, sino resultado de años de amenazas, difamación y asedio tras denunciar la realidad del país.

«En el 2022 yo no era opositora, ni siquiera activista… era una madre cubana inconforme con ver sufrir a las personas que quería como resultado de un sistema incapaz y corrupto», escribió Calzadilla en sus redes sociales al hacer el anuncio.

Según su propio relato, fue precisamente la respuesta represiva del castrismo lo que la transformó.

«Aprendí de muy mala manera que la propaganda castrista no perdona al honesto, fueron sus constantes amenazas, el descrédito, la difamación y el asedio lo que me empujaron a volverme entonces una activista y opositora», afirmó.

Calzadilla vivió 32 años en Cuba antes de salir al exilio en noviembre de 2023 junto a su esposo y tres hijos, buscando estabilidad emocional y psicológica para su familia ante las presiones judiciales y sociales acumuladas.

Su perfil público comenzó a tomar forma en junio de 2022, cuando un video de ocho minutos en Facebook donde cuestionó a la cúpula dirigente cubana se hizo viral y desató sobre ella una campaña de descrédito por parte de la Seguridad del Estado.

Desde el exilio en Madrid, Calzadilla intensificó su activismo.

Es coordinadora de programas de Ciudadanía y Libertad, organización dedicada a promover y defender los derechos civiles y políticos en Cuba y a fomentar la participación activa e informada de los ciudadanos.

Este mes, visitó el Parlamento Europeo junto a Carolina Barrero para exigir la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, y sanciones individuales contra líderes militares y la familia Castro.

El pasado 18 de abril participó en un encuentro con María Corina Machado junto a otros activistas cubanos, y el 24 de abril propuso una «operación quirúrgica» para Cuba similar a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, aclarando que hablaba a título personal.

Ahora da un paso más al fundar un partido político formal.

«Nace hoy el Partido Liberal Ortodoxo Cubano, un partido como su nombre indica de Centro Derecha Liberal, comprometido con la defensa de la justicia, la dignidad y el desarrollo de nosotros como nación», declaró.

El partido se define como fundado «sobre las bases más humanistas del ideario martiano y también con las políticas del libre mercado que impulsa el desarrollo necesario para cualquier país».

Calzadilla reconoció que una nueva campaña en su contra fue, paradójicamente, el detonante definitivo para dar este paso.

«La torpeza del ignorante no le deja ver más allá de sus narices, y como en 2022 otra vez desatan una campaña para vestirme con un traje que jamás había pensado tener. Y una vez más les agradezco», escribió.

La activista, que también es miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y ha denunciado campañas de acoso y montajes del régimen, cerró su anuncio con una invitación abierta: «Invito a todo aquel que pueda identificarse con estos principios a integrarlo, cada voz será escuchada, respetada y valorada».

Calzadilla ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de regresar a Cuba el día que sea libre, para «invertir todo cuanto tengo y soy».