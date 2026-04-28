Amelia Calzadilla recibe ola de apoyo de cubanos del exilio y la Isla tras lanzar su partido político

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La activista cubana Amelia Calzadilla anunció el pasado domingo la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano y la respuesta en redes sociales no se hizo esperar: decenas de cubanos dentro y fuera de la isla expresaron su respaldo, solicitaron membresía y la señalaron como posible candidata a la presidencia de Cuba.

El anuncio, que generó una avalancha de comentarios en su perfil de Facebook, convirtió la publicación en un punto de encuentro para cubanos que ven en el proyecto una oportunidad real de organización política de cara a una eventual transición democrática.

El partido se define como de centro-derecha liberal, inspirado en el ideario humanista de José Martí y en políticas de libre mercado, con tres pilares fundamentales: justicia, dignidad y prosperidad.

Su eslogan, «Un nuevo camino para Cuba. Con principios. Con libertad. Contigo», resume la propuesta con la que Calzadilla se presenta como «candidata a la libertad y al futuro de Cuba».

Figuras del activismo cubano se sumaron públicamente al respaldo. La activista Saily González Velázquez escribió: «Al fin aparece un partido que me representa. Con Amelia Calzadilla, por supuesto».

El periodista y activista Magdiel Jorge Castro celebró la iniciativa con un mensaje directo: «Es una gran noticia que hoy demos ese paso... basta ya de prejuicios propios de años de incultura política. Bienvenidos los partidos, los movimientos y la articulación. Enhorabuena Amelia Calzadilla».

La activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs, también expresó su apoyo: «Claro que mi voto sería para Amelia Calzadilla, porque no es solo una persona que conozco muy bien, además es una mujer que respeto, que me representa, que admiro desde su sencillez y elocuencia y que por sobre todas las cosas quiere a Cuba Libre tanto como yo».

Entre los comentarios anónimos en la publicación de Calzadilla destacaron frases como «Te han querido aplastar, pero te han impulsado más fuerte», «El multipartidismo cubano comienza» y «Al fin, por primera vez votaré. Voy por ti».

La activista, que reside en Madrid, explicó que la fundación del partido fue detonada, paradójicamente, por una nueva campaña de descrédito en su contra: «La torpeza del ignorante no le deja ver más allá de sus narices, y como en 2022 otra vez desatan una campaña para vestirme con un traje que jamás había pensado tener. Y una vez más les agradezco».

En su texto de presentación del partido, Calzadilla reconoció que el régimen la empujó a la oposición: «En el 2022 yo no era opositora, ni siquiera activista… era una madre cubana inconforme con ver sufrir a las personas que quería como resultado de un sistema incapaz y corrupto».

Amelia Calzadilla vivió 32 años en Cuba antes de salir al exilio en noviembre de 2023 junto a su esposo y tres hijos, tras años de asedio por parte de la Seguridad del Estado. En junio de 2023, su esposo fue detenido en La Habana como parte de las presiones del régimen contra ella.

Desde Madrid, su activismo no ha parado. En abril visitó el Parlamento Europeo junto a Carolina Barrero, logrando que la UE iniciara un proceso formal de revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.

Por las mismas fechas participó en un encuentro con María Corina Machado junto a otros activistas cubanos, y a finales de abril propuso una «operación quirúrgica» para Cuba similar a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Al anunciar el partido, Calzadilla lanzó una invitación abierta: «Invito a todo aquel que pueda identificarse con estos principios a integrarlo, cada voz será escuchada, respetada y valorada».