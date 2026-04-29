Amelia Calzadilla responde a burla de Con Filo

Amelia Calzadilla respondió este miércoles en Facebook a la burla que los presentadores del programa oficialista Con Filo lanzaron contra su recién fundado Partido Liberal Ortodoxo Cubano, convirtiendo el ataque en un argumento a su favor.

En su primera respuesta, la activista cubana exiliada en Madrid escribió: «La reacción sarcástica de Confilo me llena de orgullo; refleja cuánto dolor les produce saber que como pueblo estamos listos para recibir a brazos abiertos proyectos de país que no vengan de la mano de aquel que nos ha privado de todo.»

Facebook / Amelia Calzadilla

En una segunda publicación añadió: «Se necesita mucho más que un diplomático corrupto, un terro-ris-ta, dos capítulos de Sinfilo y 4 auras tiñosas para desanimarme.»

Facebook / Amelia Calzadilla

El detonante fue un video burlesco de Con Filo publicado este miércoles, en el que el presentador Michel Torres Corona anunció con ironía la creación de «su propio partido político».

Torres dijo en el video: «Vamos a lanzar nuestro proyecto político, nuestro partido, viendo que está en boga... nosotros hemos decidido también tener el nuestro.»

El presentador añadió que barajaron llamarlo «partido comunista pero el nombre estaba ya tomado», y remató: «Lo más importante que es el financiamiento, ya lo tenemos listo.»

La copresentadora Gabriela Fernández Álvarez reconoció en el video que no estaba al tanto de todos los detalles: «Es que realmente yo me estoy enterando de muchas cosas ahora. O sea, lo del partido sí lo sabía, pero el tema del nombre, de todo eso nos falta todavía.»

Los comentarios al video del programa oficialista fueron mayoritariamente críticos y burlescos hacia el propio Con Filo, con propuestas de nombres como «Partido de los Singaos Unidos», «Partido de los carneros» o «Partido de los apagones».

Un usuario resumió la situación con precisión: «Ni se dan cuenta que es sarcasmo, es una indirecta hacia Amelia Calzadilla.»

El origen de todo fue el anuncio del Partido Liberal Ortodoxo Cubano por parte de Calzadilla, definido como de centroderecha liberal, inspirado en el ideario martiano y el libre mercado, con el eslogan «Un nuevo camino para Cuba. Con principios. Con libertad. Contigo».

El anuncio generó una ola de apoyo entre cubanos del exilio y de la isla, con figuras como la activista Saily González Velázquez, quien declaró: «Al fin aparece un partido que me representa. Con Amelia Calzadilla, por supuesto.»

El humorista Ulises Toirac también reaccionó positivamente al anuncio, señalando con sarcasmo: «Lo que está de pipi es que 'la revolución la haya preparado tan bien'», en referencia a que fue el propio acoso castrista el que forjó a Calzadilla como opositora.

Calzadilla vivió 32 años en Cuba antes de exiliarse en noviembre de 2023 junto a su esposo y tres hijos, tras años de asedio por parte de la Seguridad del Estado.

Con Filo fue lanzado el 11 de agosto de 2021, un mes después de las históricas protestas del 11J, como herramienta mediática del régimen para atacar y desacreditar a disidentes y opositores.

Torres ha protagonizado múltiples polémicas en 2026: en marzo llamó «bestias» a los manifestantes de Morón que protestaban por los apagones, y en abril publicó una crítica a Sandro Castro que fue censurada en el propio programa.

Calzadilla ya había anticipado esta dinámica al anunciar su partido: «La torpeza del ignorante no le deja ver más allá de sus narices, y como en 2022 otra vez desatan una campaña para vestirme con un traje que jamás había pensado tener. Y una vez más les agradezco.»