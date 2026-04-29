Cubanos critican la telenovela «Ojo de agua»

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La telenovela Ojo de agua, emitida por Cubavisión desde el 22 de diciembre de 2025, desató una nueva oleada de críticas en redes sociales tras la publicación de una entrevista de Cubadebate con su director, Albertico Luberta Martínez.

Los comentarios al post del medio estatal fueron demoledores. La mayoría de los espectadores calificó la producción de «pésima» y señaló el guion como el principal problema, mientras que varios usuarios preguntaron reiteradamente cuándo concluye la telenovela.

«Esta telenovela es por mucho la peor que se ha televisado en Cuba», escribió un espectador. Otro apuntó: «Los actores y actrices son muy buenos pero la novela es mala, el guión es malo, hasta ahora la peor que he visto».

Las críticas al guion fueron constantes y coincidentes. «Muchas incoherencias en el guión. Muchos absurdos y violencia. Para mí el protagónico de Nadia tiene muy pocas cosas positivas. No veo pasión en ninguna de sus relaciones», señaló otro comentario. Un usuario fue más directo con los responsables: «Dile a Luberta y demás codirectores que, para dirigir una novela o lo que sea, hay que conocer bien la historia, estudiar el guion hasta lograr uniformidad en el contenido. No se puede improvisar en la marcha».

La insatisfacción con el personaje protagónico también fue recurrente. «Para mí la insatisfacción del público viene desde el guión, el personaje de la protagonista no me gusta nada, solo gritos, hablar como una metralleta y ajena a los problemas de sus hijos», escribió una espectadora. Otro comentario resumió el sentir general: «Por mucho que la traten de adornar... el público tiene la última palabra».

Los únicos elogios que aparecieron en la sección de comentarios se dirigieron exclusivamente al elenco. «Pésimo guión y los directores también dejaron mucho que desear esta vez. Repito: destacar solo las actuaciones de los actores», escribió un usuario. Otro añadió: «Hay temas sensibles inadecuadamente tratados, más bien forzados, y un nivel de violencia que no deja nada edificante. Con lo limitado que está el presupuesto, es una lástima».

La trama sigue a Nadia, una ingeniera agrónoma de 45 años experta en apicultura interpretada por Yura López, que regresa a su pueblo natal para convertir la finca familiar en un proyecto de miel orgánica. La dirección fue asumida «a tres cabezas»: Luberta, José Víctor Herrera y Humberto Hernández Massia, cada uno a cargo de una sección o núcleo familiar distinto, desde locaciones alejadas entre sí.

Las críticas no son nuevas. El propio Cubadebate publicó en enero un artículo firmado por Félix A. Correa Álvarez que señalaba errores geográficos graves —como una referencia incorrecta al huracán Irma en la costa sur— y una representación simplificada e inverosímil de los procesos científicos del CITMA. El crítico concluyó que «lo que podía convertirse en una oportunidad para acercar al público a una problemática real, compleja y de enorme impacto social, ha terminado revelando un preocupante déficit de asesoramiento técnico y de rigor conceptual».

La producción estuvo marcada además por una tragedia: el actor Raúl Enríquez, quien tenía un personaje de peso dramático, falleció el 20 de diciembre de 2025, apenas dos días antes del estreno. Sus colegas le rindieron homenaje en medio del dolor por la pérdida.

En febrero, Luberta reconoció ante las dificultades: «La producción de una telenovela es un empeño muy complejo y mucho más en las condiciones actuales», y agradeció el esfuerzo de todo el equipo.