Artistas cubanos despiden al actor Raúl Enríquez: “Lamento que tus preocupaciones sociales no hayan sido escuchadas”

Actores y figuras del medio televisivo en la isla reaccionaron este sábado con pesar y asombro ante la noticia del fallecimiento del actor Raúl Enríquez.
El actor Edwin Fernández calificó a Enríquez como un “excelente actor y director”, de carácter directo, amante de bromas y buenos momentos.
Fernández Collado dijo que pese a convertirse en un crítico del régimen cubano tras emigrar, Enríquez mantuvo su amistad a prueba de todo y en contra de cualquier insulto ajeno.... de esos insultos por pensar y expresarse ‘diferente’, por lo que fuera y con y a cualquiera”.
“Jodedor, berrinchoso, amante de bromas y buenos momentos, excelente ACTOR Y DIRECTOR y sin pelos en la lengua: ‘Al pan pan y al vino vino’ su máxima”, lo describió Fernández.
También el actor Hamlet Paredes Grau quien trabajó con Enríquez en la telenovela Ojo de agua, que se estrenará pronto en la televisión cubana, compartió una sentida despedida.
“Ahí atrás estás, y te pienso mi hermano...hoy me he levantado con una noticia muy triste. Asere te fuiste Raúl Enríquez, a pocos días del estreno de la telenovela Ojo de Agua, proyecto al cual te entregaste demasiado. Un personaje tan bello, tan lindo. el público te amará, lo sé...que tu camino tenga mucha luz y picadura pa tu cachimba. Un abrazo grande al equipo de Ojo de Agua y a tu linda familia... mi mano y un abrazo...”, escribió Paredes Grau.
“Perdimos a Raúl Enríquez, actor de la comedia del arte y la televisión, director y comediógrafo. Lamento que tus preocupaciones sociales y alertas no hayan sido escuchadas. Mis condolencias a su familia”, escribió por su parte la periodista Valia Valdés Rivero.
Este sábado Cubavisión informó de la muerte del actor en un mensaje de condolencias en el que lo describió como una figura “imprescindible” de la televisión cubana durante más de cuatro décadas, y que no reveló las causas.
De acuerdo con ese comunicado, Enríquez fue “un verdadero pilar” de la pequeña pantalla desde 1980.
Cubavisión resaltó que su carrera abarcó más de 30 años de trabajo sostenido y que, además de actor, se desempeñó como escritor y director teatral, aportando una visión “integral y rigurosa” del arte.
En televisión, el público lo recuerda por su participación en numerosas telenovelas y por su presencia en el espacio policiaco Tras la Huella, donde dejó interpretaciones “sólidas y memorables”.
El comunicado añade que su trabajo más reciente forma parte de la telenovela Ojo de Agua, próxima a estrenarse, en la que asumió un personaje de “peso dramático”. También participó en la telenovela Cuando el amor no alcanza.
Enríquez dirigía la Compañía Teatral Aries, que acumulaba 23 años de labor artística en el municipio capitalino 10 de Octubre, y su trabajo comunitario se refleja en más de 70 obras estrenadas.
Como autor y/o director, ha integrado varias obras: Fandango, El amo de los perros, Las tres Marías, Gangrena negra, La Familia Peste y Dolor Ajeno, entre otras.
Por su carrera artística, Enríquez recibió el Premio ACTUAR por la Obra de la Vida en 2019.
Preguntas Frecuentes sobre Raúl Enríquez y su Legado en la Televisión Cubana
¿Quién fue Raúl Enríquez y cuál fue su contribución al arte cubano?
Raúl Enríquez fue un destacado actor, director y comediógrafo cubano, conocido por su participación en numerosas telenovelas y su trabajo en el espacio policiaco Tras la Huella. Además, dirigió la Compañía Teatral Aries, donde desarrolló un importante trabajo comunitario y artístico, dejando un legado de más de 70 obras teatrales. Enríquez recibió el Premio ACTUAR por la Obra de la Vida en 2019, lo que subraya su impacto en la cultura cubana.
¿Por qué Raúl Enríquez fue una figura crítica del régimen cubano?
Raúl Enríquez se convirtió en crítico del régimen cubano tras emigrar, manteniendo su amistad a pesar de las diferencias políticas. Era conocido por expresar sus preocupaciones sociales y críticas hacia el gobierno, lo que refleja su carácter directo y su compromiso con la verdad y la justicia, aunque lamentablemente sus alertas no siempre fueron escuchadas.
¿Qué impacto tuvo la muerte de Raúl Enríquez en el gremio artístico cubano?
El fallecimiento de Raúl Enríquez causó un profundo pesar entre sus colegas y amigos en Cuba. Figuras del medio televisivo, como Edwin Fernández y Hamlet Paredes Grau, expresaron su tristeza y destacaron su legado artístico y personal. Enríquez fue considerado un pilar imprescindible de la televisión cubana, y su partida deja un vacío significativo en el panorama cultural de la isla.
