«Yo no me fui, me sacaron»: Pollito Tropical fuera de Planeta Alofoke tras advertencia de Alofoke sobre Gino

Pollito Tropical sacudió las redes sociales este martes al confirmar que fue expulsado de Planeta Alofoke apenas pocos días después de haber entrado al reality, y apuntó directamente al programa como responsable de su salida con una frase que se volvió viral: «Yo no me fui, me sacaron».

El influencer cubano había ingresado la semana pasada con una entrada cargada de actitud y un mensaje claro: «Vine para quedarme» y «Mi hermana Gino ya no está sola». Su objetivo declarado era apoyar a su amigo Gino Montalvo, quien atravesaba uno de los momentos más tensos de su participación en el programa.

Sin embargo, su paso por el programa fue breve. En un video difundido en Instagram se mostró un momento clave en el que el propio Santiago Matías (Alofoke) adelantaba su intención de separarlos: «Hay otro corito que voy a desbaratar. Gino y Pollito. Así que vayan preparándose. Para que pueda fluir la vaina».

La afirmación de Pollito —«me sacaron»— apunta directamente a una decisión de la producción, descartando una salida voluntaria. El contexto añade más tensión: apenas un día antes, Alofoke había cuestionado en vivo el liderazgo de Gino, asegurando que «no merecía» el primer lugar del ranking.

Tras su salida, Pollito ofreció declaraciones en el programa radial Pichando las 12 (La X 102.1 FM), donde dejó ver su desconcierto, aunque sin confrontar directamente: «No sé por qué fue mi salida, pero todo bien. Yo fui a darle apoyo a Gino».

También defendió la participación de su amigo: «No sé por qué lo quieren sacar, porque la verdad creo que está haciendo un buen trabajo».

En ese mismo espacio, dejó clara su postura sobre el tipo de contenido que no está dispuesto a hacer: «No vamos a dañar nuestra imagen por gusto, por darle contenido. Si a ustedes les gusta ese tipo de contenido que se sale en las greñas, pues usted es una barrial».

La entrada de Pollito al programa se había producido en un momento de alta tensión para el #TeamGino dentro de Planeta Alofoke, días después de que Gino protagonizara un enfrentamiento con los concursantes Michael Flores y Jiménez que disparó una ola de apoyo de la comunidad cubana en redes.

Gino Montalvo entró a Planeta Alofoke el 13 de abril portando la bandera cubana y con una promesa de representar a su comunidad. Desde entonces, su figura ha sido una de las más polarizantes del programa, con una base de seguidores muy activa y una relación tensa con la producción.

Pollito, por su parte, tiene una larga historia con el ecosistema Alofoke: participó en La Casa de Alofoke 2 en el otoño de 2025, de donde salió por razones de salud mental y regresó una semana después.

La salida de Pollito —la más breve y polémica del reality hasta ahora— deja a Gino Montalvo nuevamente solo dentro de la casa y abre una nueva batalla fuera de ella, con ambos influencers cubanos anunciando contenido conjunto que promete mantener encendida la polémica alrededor de Planeta Alofoke en los próximos días.