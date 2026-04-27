El influencer cubano Pollito Tropical irrumpió en Planeta Alofoke con una declaración que no dejó dudas sobre sus intenciones: «Llegué para quedarme», dijo al cruzar la puerta del reality, en un ingreso de lo más comentado.

Su entrada no fue casual. Llegó días después de que su amigo y «hermana» Gino Montalvo protagonizara un tenso enfrentamiento con los concursantes Michael Flores y Jiménez, un episodio que generó una ola masiva de solidaridad en redes bajo el hashtag #TeamGino.

«Ya mi hermana @gino__montalvo_el_rey_enorme no está más sola», pusieron en la descripción del post de su entrada.

Pollito llegó con actitud desafiante y un mensaje directo para quienes pudieran sentirse incómodos con su presencia: «Si te sientes aludido con mi presencia, la puerta es grande y tú cabes por ahí».

La polémica en torno a Gino no se detuvo ahí. Este lunes, el propio conductor Santiago Matías (Alofoke) cuestionó en directo el primer lugar de Gino en el ranking, argumentando que no lo merecía por falta de contenido propio, lo que desató una nueva ola de apoyo hacia el cubano.

Pero la entrada de Pollito trajo consigo otro ingrediente explosivo: el reencuentro con La Fruta y Michael Flores, con quienes ya había convivido en La Casa de Alofoke 2 entre octubre y noviembre de 2025.

La Fruta ganó aquella edición con cuatro millones de pesos dominicanos y un Ferrari Purosangue. Michael Flores terminó tercero y fue considerado el concursante con mayor impacto en redes tras el programa. Pollito, por su parte, abandonó esa competencia en noviembre de 2025 por motivos de salud mental y regresó una semana después.

El reencuentro de los tres en Planeta Alofoke añade una capa de historia compartida al reality, con dinámicas ya conocidas entre ellos que prometen generar contenido viral.

En un video publicado el viernes en su cuenta de Instagram, Pollito apareció junto a Gino en un momento distendido y escribió: «@gino__montalvo_el_rey_enorme nos entendemos entre hermanas», consolidando la alianza cubana dentro de la casa.

En redes, la reacción fue inmediata: sorpresa, apoyo y expectativa se mezclaron en los comentarios, con miles de seguidores celebrando el refuerzo del bloque cubano en la competencia.

Planeta Alofoke es un reality de 55 días transmitido las 24 horas en YouTube, con un premio máximo de 250,000 dólares, y arrancó el 12 de abril de 2026. Con Pollito dentro, la dinámica del juego cambia: llega con aliados, con historia y con la misión declarada de acompañar a Gino hasta el final.