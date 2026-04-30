Madre e hijo enfrentan cargos en Miami por explotar a una anciana durante años

Vídeos relacionados:

Natacha Maria Lezcano, de 63 años, y su hijo Daniel Romero, de 33, ambos residentes de Miami, comparecieron ante un tribunal federal acusados de explotar financieramente a una mujer anciana durante al menos tres años, según el comunicado oficial de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

No se ha informado públicamente la nacionalidad de origen de los acusados.

La comparecencia tuvo lugar el 27 de abril, en el marco de la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen, una coincidencia que la fiscalía aprovechó para subrayar su compromiso con la protección de personas vulnerables.

Según los cargos, Lezcano —también conocida como Maria Margarita Lezcano— se convirtió en cuidadora residente de la víctima en 2020. Una vez instalada en el hogar, obtuvo permiso para que su esposo y su hijo Romero se mudaran también a la residencia de la anciana.

A partir de ese momento, y hasta 2023, Romero habría utilizado la información personal de la víctima para abrir tarjetas de crédito fraudulentas, realizar compras no autorizadas, transferir fondos en su propio beneficio y presentar solicitudes de crédito falsas.

Además, según la acusación, Romero se habría hecho pasar por la anciana ante instituciones financieras y ejecutado transferencias electrónicas no autorizadas desde sus cuentas bancarias.

Lezcano, por su parte, es acusada de haber tenido conocimiento de las acciones de su hijo sin reportarlas a las autoridades, lo que en el sistema legal estadounidense constituye el delito de ocultamiento de delito grave.

Romero enfrenta cargos de fraude electrónico, fraude bancario, fraude de dispositivo de acceso y robo de identidad agravado. Las penas máximas ascienden a 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico y bancario, hasta diez años por el fraude de dispositivo de acceso, y un mínimo obligatorio de dos años consecutivos por el robo de identidad agravado. Lezcano podría recibir hasta tres años de prisión si es hallada culpable.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones calificó el caso como «una cruel traición de confianza» y precisó que «la víctima, una mujer anciana, abrió su hogar a estos acusados y, a cambio, ellos explotaron su edad, su confianza y su identidad para obtener beneficio económico».

El caso se enmarca en un patrón preocupante en el sur de Florida. En casos anteriores registrados en Miami, un hombre fue arrestado por robar 600,000 dólares y la casa de una anciana, y en otro episodio, otro individuo fue detenido por hacerse pasar por el hijo de una anciana de 94 años.

Florida ocupa el segundo lugar nacional en quejas por fraude financiero a personas mayores, con pérdidas estimadas en 2,500 millones de dólares a nivel nacional solo en 2023.

Según estadísticas de 2025, dos tercios de los casos de abuso a ancianos involucran a familiares o personas del entorno cercano, y apenas el 7% de los casos llega a reportarse a las autoridades, lo que sugiere que la magnitud real del problema es considerablemente mayor.

Como en todo proceso penal, Lezcano y Romero son presuntos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.