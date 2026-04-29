Soldado de EE.UU. acusado de usar información secreta para apostar sobre captura de Maduro se declara no culpable

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Gannon Ken Van Dyke, sargento maestro de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, se declaró no culpable este martes ante un tribunal federal en Manhattan de cinco cargos penales por haber utilizado información clasificada sobre la misión que capturó a Nicolás Maduro para ganar más de 404,000 dólares en la plataforma de predicción Polymarket.

Van Dyke, de 38 años, compareció ante la jueza Margaret M. Garnett del Distrito Sur de Nueva York, acompañado de sus abogados Zach Intrater y Mark Geragos, y fue liberado bajo fianza de 250,000 dólares, con restricción de desplazamientos a zonas de Nueva York, Carolina del Norte y California, indió un reporte de Telemundo 51.

Las acusaciones en su contra abarcan uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita, cargos por los que podría ser condenado a una pena máxima combinada de 60 años de prisión.

Según la acusación formal, Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la Operación Resolución Absoluta desde el 8 de diciembre de 2025, fecha en que firmó un acuerdo de no divulgación, y aprovechó su acceso a información de alto secreto para abrir una cuenta en Polymarket bajo el alias «Burdensome-Mix».

Entre el 27 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, horas antes de la captura nocturna de Maduro, Van Dyke realizó aproximadamente 13 apuestas por un total de 33,034 dólares sobre la remoción del dictador venezolano antes del 31 de enero, una posibilidad que el mercado consideraba improbable.

Tras la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero, Van Dyke vendió sus posiciones y obtuvo una ganancia neta de 409,881 dólares.

El 6 de enero solicitó eliminar su cuenta en Polymarket, cambió el correo electrónico registrado en su plataforma de criptomonedas y transfirió fondos a una bóveda extranjera para encubrir su rastro.

Fue precisamente Polymarket quien detectó la actividad sospechosa y la remitió al gobierno, según confirmó el director ejecutivo de la plataforma, Shayne Coplan.

El soldado, que lleva casi 20 años en las Fuerzas Armadas y fue ascendido a sargento maestro en 2023, había sido arrestado la semana pasada y posteriormente liberado bajo fianza tras una audiencia en Carolina del Norte, antes de trasladarse su caso a Nueva York.

El caso representa la primera aplicación de la llamada «Regla Eddie Murphy», una norma de la Ley de Bolsas de Materias Primas que prohíbe operar en mercados de derivados usando información privilegiada del gobierno, nombrada en referencia a la película Trading Places, de 1983.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas presentó además una demanda civil paralela contra Van Dyke.

El abogado defensor Zach Intrater señaló ante la jueza que duda que haya muchas controversias en torno a «el hecho en sí», pero que el caso dependerá de las mociones que presentará en nombre de su cliente.

Los fiscales indicaron que las pruebas incluirán información obtenida mediante citaciones del gran jurado, registros de intercambios de criptomonedas, órdenes de registro y cuentas en redes sociales.

El caso se produce en un contexto de creciente debate sobre la regulación de los mercados de predicción. La administración del presidente Donald Trump ha respaldado la expansión de esta industria. Donald John Trump Jr., hijo mayor del mandatario, es asesor e inversor en Polymarket, y Truth Social prepara su propio mercado llamado Truth Predict.

Maduro, capturado en un búnker en Caracas durante la Operación Resolución Absoluta, fue trasladado a Nueva York, donde se declaró inocente el 5 de enero ante cargos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra.

La jueza Garnett ordenó a Van Dyke regresar a la corte el 8 de junio para una conferencia previa al juicio.