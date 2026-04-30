Rosa María Payá se pronuncia sobre una posible aspiración presidencial en una Cuba democrática

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La activista cubana Rosa María Payá no descartó este miércoles aspirar a la presidencia de Cuba en un eventual escenario democrático.
Al ser consultada directamente sobre una posible candidatura durante una entrevista con Gloria Ordaz en el programa "Encuentro Virtual", de Telemundo 51 , Payá respondió con cautela pero con determinación:
«Si mi nombre va a estar en esa lista, será una decisión tomada en su debido tiempo».
Y añadió: «Lo que sí está decidido es que yo quiero ser parte de este proceso de liberación».
Payá resumió el espíritu del momento con una frase que define su postura:
«Los cubanos tenemos un plan y la responsabilidad de asumir la transición que Cuba necesita con urgencia».
La activista, hija del fallecido Oswaldo Payá, subrayó que ya existe una estructura en formación para liderar el proceso de cambio.
«Ese equipo provisional para llevar a Cuba a elecciones libres está en crecimiento, y el exilio es parte», afirmó.
El contexto inmediato de estas declaraciones es el reconocimiento formal del Acuerdo de Liberación por el Senado de Florida, a través de una proclamación emitida ayer por la senadora Alexis Calatayud, del Distrito 38 del sur de Miami-Dade, que lo calificó como «el camino para la libertad y democracia en Cuba» y constituye el primer respaldo legislativo estatal formal al plan.
Payá agradeció el gesto y lo calificó como «un paso vital al reconocer que Cuba libre es del mayor interés para Florida, EE.UU. y el mundo».
El Acuerdo de Liberación fue firmado el 2 de marzo en Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio junto a más de 30 organizaciones del exilio.
Propone tres fases: liberación (que incluye el fin del régimen y la excarcelación de más de 1,000 presos políticos); estabilización con un gobierno provisional plural; y democratización, con elecciones libres supervisadas internacionalmente.
Contempla un consejo provisional de 51 miembros como Parlamento transitorio y un Ejecutivo con presidente y dos vicepresidentes.
Días antes, Payá participó en la concentración del exilio en Bayfront Park bajo el lema «Unidos por una Cuba libre», donde pidió a los gobiernos del mundo unir fuerzas con Washington bajo el liderazgo de Trump y Rubio.
En paralelo, Freedom House anunció que Rosa María Payá ha sido acreedora del Premio a la Libertad Alfred Moses 2026 -cuya ceremonia está programada para el 20 de mayo- en reconocimiento a su defensa de los presos políticos cubanos.
Payá, quien en 2025 se convirtió en la primera opositora cubana elegida miembro de la CIDH, dedicó el galardón «al valiente pueblo cubano que continúa resistiendo la tiranía» y a cada preso político.
En el actual escenario de efervescencia política y planes sobre el futuro de Cuba, otra activista ha sumado con fuerza su voz al debate: Amelia Calzadilla anunció recientemente desde Madrid la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano, una organización de centro-derecha inspirada en el ideario de José Martí y políticas de libre mercado.
Preguntas Frecuentes sobre el Futuro Político de Cuba y el Rol de Rosa María Payá
CiberCuba te lo explica:
¿Rosa María Payá podría aspirar a la presidencia de Cuba en un futuro democrático?
Rosa María Payá no descarta la posibilidad de aspirar a la presidencia de Cuba en un escenario democrático, aunque afirma que la decisión se tomará en su debido tiempo. Actualmente, está enfocada en participar activamente en el proceso de liberación y transición democrática del país.
¿Qué es el Acuerdo de Liberación para Cuba y qué propone?
El Acuerdo de Liberación es un plan firmado por más de 30 organizaciones del exilio cubano que propone una hoja de ruta en tres fases: liberación, estabilización y democratización de Cuba. Incluye la liberación de más de 1,000 presos políticos, la creación de un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones libres supervisadas internacionalmente.
¿Cuál ha sido la respuesta internacional al Acuerdo de Liberación?
El Senado de Florida ha sido el primer órgano legislativo estatal en respaldar formalmente el Acuerdo de Liberación, reconociéndolo como el camino hacia una Cuba libre y democrática. Este respaldo es considerado un paso vital para el reconocimiento internacional del plan.
¿Qué papel juega el exilio cubano en el proceso de transición política en Cuba?
El exilio cubano es parte integral del equipo provisional que busca liderar el proceso de cambio en Cuba. Durante la firma del Acuerdo de Liberación en Miami, se destacó la importancia de la participación del exilio en la transición hacia elecciones libres en la isla.
¿Qué ha dicho Rosa María Payá sobre la situación actual en Cuba?
Rosa María Payá ha sido crítica con el régimen cubano, afirmando que la única salida a la crisis en Cuba es el fin del régimen actual. Ha enfatizado que la situación humanitaria en la isla es crítica y que la transición hacia un sistema democrático es urgente.
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