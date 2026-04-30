Rosa María Payá se pronuncia sobre una posible aspiración presidencial en una Cuba democrática

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La activista cubana Rosa María Payá no descartó este miércoles aspirar a la presidencia de Cuba en un eventual escenario democrático.

Al ser consultada directamente sobre una posible candidatura durante una entrevista con Gloria Ordaz en el programa "Encuentro Virtual", de Telemundo 51 , Payá respondió con cautela pero con determinación:

«Si mi nombre va a estar en esa lista, será una decisión tomada en su debido tiempo».

Y añadió: «Lo que sí está decidido es que yo quiero ser parte de este proceso de liberación».

Payá resumió el espíritu del momento con una frase que define su postura:

«Los cubanos tenemos un plan y la responsabilidad de asumir la transición que Cuba necesita con urgencia».

La activista, hija del fallecido Oswaldo Payá, subrayó que ya existe una estructura en formación para liderar el proceso de cambio.

«Ese equipo provisional para llevar a Cuba a elecciones libres está en crecimiento, y el exilio es parte», afirmó.

El contexto inmediato de estas declaraciones es el reconocimiento formal del Acuerdo de Liberación por el Senado de Florida, a través de una proclamación emitida ayer por la senadora Alexis Calatayud, del Distrito 38 del sur de Miami-Dade, que lo calificó como «el camino para la libertad y democracia en Cuba» y constituye el primer respaldo legislativo estatal formal al plan.

Payá agradeció el gesto y lo calificó como «un paso vital al reconocer que Cuba libre es del mayor interés para Florida, EE.UU. y el mundo».

El Acuerdo de Liberación fue firmado el 2 de marzo en Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio junto a más de 30 organizaciones del exilio.

Propone tres fases: liberación (que incluye el fin del régimen y la excarcelación de más de 1,000 presos políticos); estabilización con un gobierno provisional plural; y democratización, con elecciones libres supervisadas internacionalmente.

Contempla un consejo provisional de 51 miembros como Parlamento transitorio y un Ejecutivo con presidente y dos vicepresidentes.

Días antes, Payá participó en la concentración del exilio en Bayfront Park bajo el lema «Unidos por una Cuba libre», donde pidió a los gobiernos del mundo unir fuerzas con Washington bajo el liderazgo de Trump y Rubio.

En paralelo, Freedom House anunció que Rosa María Payá ha sido acreedora del Premio a la Libertad Alfred Moses 2026 -cuya ceremonia está programada para el 20 de mayo- en reconocimiento a su defensa de los presos políticos cubanos.

Payá, quien en 2025 se convirtió en la primera opositora cubana elegida miembro de la CIDH, dedicó el galardón «al valiente pueblo cubano que continúa resistiendo la tiranía» y a cada preso político.

En el actual escenario de efervescencia política y planes sobre el futuro de Cuba, otra activista ha sumado con fuerza su voz al debate: Amelia Calzadilla anunció recientemente desde Madrid la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano, una organización de centro-derecha inspirada en el ideario de José Martí y políticas de libre mercado.