Florida reconoce el «Acuerdo de Liberación de Cuba» en proclamación oficial

Exigen libertad para Cuba (Imagen de referencia creada con IA) Foto © CiberCuba

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La senadora estatal de Florida Alexis Calatayud, representante del Distrito 38, emitió una proclamación oficial reconociendo el Acuerdo de Liberación —conocido en inglés como Freedom Accord— como «el camino hacia una Cuba libre y democrática».

El documento, impreso en papel pergamino con sello dorado oficial del Senado de Florida y firmado por la legisladora, constituye el primer respaldo legislativo formal de un cargo electo estatal al plan de transición firmado en Miami el 2 de marzo por más de 30 organizaciones del exilio cubano.

La proclamación señala que el pueblo cubano ha soportado más de seis décadas bajo una dictadura comunista «caracterizada por la represión, la ausencia de libertades políticas, las dificultades económicas y las violaciones de derechos humanos».

El texto reconoce además que el Acuerdo de Liberación fue desarrollado por líderes de la oposición democrática cubana, la sociedad civil y movimientos pro-democracia, y que ofrece un marco integral para la gobernanza tras el fin del régimen actual.

Entre los pilares que la proclamación destaca figuran la restauración inmediata de las libertades civiles, la liberación de los presos políticos, la creación de un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones libres supervisadas internacionalmente.

Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), compartió la noticia desde el propio recinto legislativo de Florida acompañado de otros miembros del movimiento, expresando su agradecimiento por el reconocimiento.

El Acuerdo de Liberación, firmado por la ARC y la coalición Pasos de Cambio —encabezada por Rosa María Payá—, propone una hoja de ruta en tres fases: liberación, estabilización y democratización de Cuba, con la creación de nueve comisiones técnicas de trabajo.

La proclamación llega en un momento de creciente activismo del exilio cubano en Florida, marcado por el Free Cuba Rally celebrado en Hialeah el 24 de marzo y la manifestación «Unidos por una Cuba libre» en Bayfront Park celebrada el pasado domingo.

Ese contexto de movilización se produce en paralelo al rechazo del régimen cubano al ultimátum de Estados Unidos para liberar presos políticos de alto perfil, tras el cual el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, declaró que «los asuntos internos sobre detenidos no forman parte de la mesa de negociaciones».

CaLatayud, de 30 años y origen cubano, representa el Distrito 38 del sur de Miami-Dade, una de las zonas de mayor concentración cubanoamericana del estado, que incluye Cutler Bay, Palmetto Bay, Pinecrest y sectores de Coral Gables.

Rosa María Payá, quien también se desempeña como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamó este martes a unir fuerzas con Estados Unidos para lograr la libertad de Cuba, y resumió el espíritu del acuerdo con estas palabras: «Estamos juntos en esto. Somos una misma nación dentro y fuera de la isla y como tal estamos actuando. La libertad está llegando, el cambio está llegando, pero depende de cada uno de nosotros a la velocidad con la que llegue».