Jóvenes del proyecto Fuera de La Caja critican las leyes en Cuba: «Es opresión disfrazada»

El colectivo juvenil Fuera de La Caja Cuba publicó este miércoles un video en el que denuncia que el sistema legal cubano no protege los derechos de los ciudadanos, sino que los suprime, y lo hace con una frase que resume su mensaje: «La libertad no se mendiga, se defiende».

El video arranca con una pregunta directa: «En Cuba nos dicen que hay leyes. Pero, ¿sabías que la propia ley podría ser la mayor enemiga de tu libertad?».

Apoyándose en el pensamiento del economista francés del siglo XIX Frédéric Bastiat y su ensayo La Ley (1850), los jóvenes argumentan que la ley solo tiene un propósito legítimo: defender los tres derechos naturales del individuo —la vida, la libertad y la propiedad—, derechos que existen antes que el propio Estado.

«Esos derechos son anteriores al Estado. Así que no, la Constitución no es fuente de derechos. Lo que ella hace es solo reconocerlo», afirman en el video.

El colectivo va más lejos y señala directamente al régimen: «Cuando el Estado secuestra la ley para actuar a su conveniencia, el robo y la censura se vuelven legales».

«Si son una familia, ellos utilizan su ley para quitarte el fruto de tu trabajo, prohibirte emprender libremente y meterte preso si exiges tus derechos. Es opresión disfrazada de legalidad», concluyen.

El video se publica apenas cuatro días después de que la Seguridad del Estado citara de urgencia a la madre de Karel Daniel, uno de los fundadores del colectivo, a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en La Habana.

El pasado domingo, el propio Karel Daniel Hernández Bosques denunció en video que agentes de la Seguridad del Estado amenazaron al colectivo con prisión si continuaban publicando, y les dijeron que «aquí es ilegal no ser comunista».

La represión contra el grupo ha escalado de forma sistemática desde febrero de 2026: agentes visitaron domicilios familiares haciéndose pasar por amigos, el MININT amenazó al padre de Amanda Beatriz en su trabajo con prisión para los jóvenes, ETECSA inhabilitó los teléfonos de todos los integrantes y en abril se hackearon simultáneamente sus cuentas de WhatsApp.

Fuera de La Caja Cuba fue fundado a inicios de enero de 2026 en el municipio del Cerro, La Habana, por cuatro jóvenes de alrededor de veinte años: Karel Daniel Hernández Bosques, Amanda Beatriz Andrés Navarro, Abel Alejandro Andrés Navarro y Mauro Reigos Pérez.

El colectivo promueve el pensamiento libertario a través de arte, teatro y videos en redes sociales, y es reconocible por sus gorras rojas con el lema «Make Cuba Great Again», que también usaron como etiqueta en el video de ayer.

En febrero, Javier Milei compartió uno de sus videos en su cuenta de X, amplificando su mensaje a nivel internacional, y el colectivo respondió: «Gracias, Javier Milei, por inspirar nuestros ideales centrales. ¡Viva la libertad!».

El mismo día de la publicación del video, Amnistía Internacional documentó los casos de represión contra el colectivo y exigió el cese del hostigamiento, en un contexto en que organismos de derechos humanos registraron 231 acciones represivas en febrero de 2026 y 277 en marzo.

El régimen cubano dispone de un arsenal legal para silenciar voces críticas: el Decreto 370, el Decreto Ley 35 y la Ley 162/2023 de Comunicación Social criminalizan la expresión en internet, mientras que el artículo 393 del Código Penal contempla penas de dos a cinco años de prisión para activistas.