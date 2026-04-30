Veterinaria cubana en EE.UU. se salva de un incendio gracias a una de sus mascotas: «Él me despertó»

La veterinaria cubana Yaileny Selema Sánchez, fundadora del santuario de animales Second Chance Farm, vivió en la madrugada del miércoles una experiencia aterradora cuando un incendio se desató en uno de los cuartos de su rancho, alrededor de la 1:00 am. La intervención de su gato evitó una tragedia.
Yaileny lo relató en un video publicado en su cuenta de Instagram con una frase que resume todo: «Si no hubiera sido porque mi gato me levantó, yo no estuviera haciendo el cuento ahora».
«Estábamos todos durmiendo, parecía que nada estaba pasando en la casa. Todo estaba apagado y de momento mi gato me empieza a molestar», contó la cubana. Al abrir los ojos, notó un humo blanco en toda la vivienda.
Cuando ella y su novio abrieron la puerta de la habitación, la escena fue impactante: «Uno de los cuartos estaba en candela viva, literalmente la candela llegaba hasta el techo».
La pareja reaccionó de inmediato. Llamaron al 911 y usaron una manguera para controlar el fuego. «Gracias a Dios no pasó a peores y solamente fue en el cuarto», dijo Yaileny.
Una vez controladas las llamas, su prioridad fueron los animales del santuario. «En ese momento yo no sabía a quién salvar primero. Mis animales estaban acá. Empecé a sacar para afuera desde los más pequeños hasta los más grandes», relató.
Todos los animales están a salvo, estables, aunque algunos aún se encuentran visiblemente asustados. La propia Yaileny reportó dificultades para respirar por haber inhalado mucho humo durante el incidente.
Second Chance Farm, el santuario sin fines de lucro que Yaileny fundó hace ocho años, acoge caballos, burros, chivos, cerdos, vacas, perros, gatos y tortugas, todos rescatados de situaciones de maltrato o con condiciones médicas graves.
El refugio operó durante años en Pahrump, Nevada, antes de trasladarse a Florida, donde Yaileny y su novio, también cubano, se instalaron recientemente con todos sus animales.
La historia de Yaileny no es la primera en la que un gato alerta a sus humanos ante un incendio. En marzo de este año, un gato llamado Fred salvó a su dueño en Oregon antes de perder la vida en el siniestro. En septiembre de 2025, otro felino alertó a su familia a través de cámaras de seguridad.
La cubana, que convirtió su hogar en un refugio de animales desde que llegó a Estados Unidos, cerró su mensaje a los seguidores con una promesa: «Estamos todos bien, los animales asustados pero estables. Los mantendré al tanto».
Preguntas frecuentes sobre el incendio en el rancho de Yaileny Selema Sánchez y su santuario Second Chance Farm
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se salvó Yaileny Selema Sánchez del incendio en su rancho?
Yaileny Selema Sánchez fue salvada por su gato, que la despertó en medio de la noche, permitiéndole darse cuenta del incendio que se desarrollaba en uno de los cuartos de su rancho.
¿Qué es el santuario Second Chance Farm fundado por Yaileny?
Second Chance Farm es un santuario de animales sin fines de lucro que acoge a caballos, burros, chivos, cerdos, vacas, perros, gatos y tortugas, rescatados de situaciones de maltrato o con condiciones médicas graves.
¿Qué medidas tomó Yaileny después de controlar el incendio?
Después de controlar el incendio, Yaileny se centró en salvar a los animales del santuario, sacando primero a los más pequeños y asegurando que todos estuvieran a salvo y estables.
¿Qué otros incidentes similares han ocurrido donde los animales han salvado vidas humanas?
Además del caso de Yaileny, existen otros relatos donde gatos han salvado a sus dueños durante incendios, como el caso de un gato en Oregon que alertó a su dueño antes de perder la vida en el siniestro.
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