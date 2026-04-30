EE.UU. incauta narcóticos con propaganda soviética en el Caribe: «¡Stalin nos lleva a la victoria!»

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La Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de San Juan (HSTF San Juan) interceptó esta madrugada una embarcación al sureste de Puerto Rico y detuvo a tres ciudadanos venezolanos tras incautar 643.3 kilogramos (1,418 libras) de cocaína ocultos a bordo.

La operación comenzó la madrugada de este miércoles cuando una aeronave de la Rama Aérea y Marina del Caribe (CBP AMO) detectó una embarcación sospechosa que navegaba sin luces a 35 millas náuticas de la costa.

Tras esfuerzos coordinados entre unidades aéreas y marinas —incluyendo un helicóptero UH-60 Black Hawk y una embarcación interceptora costera— la lancha fue detenida y registrada.

Los agentes hallaron los ladrillos de cocaína ocultos dentro de contenedores negros de combustible, una táctica habitual para camuflar los cargamentos durante el tránsito marítimo.

Los paquetes llevaban estampado un cartel propagandístico soviético con la imagen de Stalin y la leyenda «¡Stalin nos lleva a la victoria!», una práctica documentada de algunos cárteles para identificar y rastrear sus cargamentos.

La HSTF San Juan confirmó que la operación se enmarca en la iniciativa establecida por la Orden Ejecutiva 14159 del presidente Trump, titulada «Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión».

La fuerza de tarea fue creada en noviembre de 2025 como una asociación integral de gobierno que reúne socios federales, estatales y locales con el objetivo de eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

Esta no es la primera operación exitosa de la HSTF San Juan en lo que va de año. En febrero de 2026, la fuerza de tarea participó en otra incautación de aproximadamente 1,300 libras de cocaína en el Atlántico al norte de Puerto Rico.

En marzo de 2026, la misma unidad presentó cargos contra 52 miembros de la organización criminal «La Familia Nunca Muere» por tráfico de drogas y armas en Puerto Rico.

La interceptación se produce en el contexto de una intensificación de las operaciones antidrogas en el Caribe bajo la administración Trump, incluyendo la Operación Lanza del Sur, lanzada en 2025, que ha ejecutado decenas de ataques contra embarcaciones narcoterroristas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Venezuela es identificada como uno de los principales puntos de origen de cocaína que transita por el Caribe hacia Puerto Rico y Estados Unidos. El Cartel de los Soles, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, fue designado Organización Terrorista Extranjera por Washington en noviembre de 2025.

Maduro enfrenta cargos federales en Estados Unidos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, tras una intervención militar estadounidense en Venezuela registrada a principios de año.

El pasado lunes, la Guardia Costera de EE.UU. había incautado más de 7,000 libras de cocaína en el Caribe y el Pacífico Oriental, lo que evidencia la presión sostenida sobre las rutas del narcotráfico en la región.