Cronología detallada del ataque de Estados Unidos a Venezuela: De las sanciones a la captura de Maduro y su envío Nueva York

La intervención militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero de 2026 representa la escalada más dramática en las relaciones entre Washington y Caracas en décadas. Este informe documenta paso a paso los eventos que llevaron a la denominada "Operación Resolución Absoluta", desde el incremento de sanciones económicas hasta el traslado de Maduro a una prisión federal en Brooklyn, utilizando principalmente la cobertura exhaustiva de CiberCuba.

Enero 2025: Aumento Inicial de Presión

Enero 10, 2025: Primer Aumento de Recompensa a $25 Millones

Estados Unidos aumentó la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro de 15 a 25 millones de dólares, tras su juramentación en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo para el periodo presidencial 2025-2031. Esta medida formó parte de un paquete de nuevas sanciones impuestas por la administración del presidente Joe Biden.

Además de la recompensa por Maduro, el Gobierno de Estados Unidos ofreció 25 millones de dólares por información que lleve a la captura de Diosdado Cabello, ministro del Interior, y 15 millones por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.

El Departamento del Tesoro también impuso sanciones económicas a ocho altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al presidente de la petrolera estatal PDVSA, Héctor Obregón Pérez, y al ministro de Transportes, Ramón Celestino Velásquez.

Febrero 2025: Designaciones Terroristas

Febrero 19, 2025: Tren de Aragua Designado Organización Terrorista Extranjera

El gobierno de Estados Unidos declaró oficialmente como organización terrorista extranjera a la banda venezolana Tren de Aragua, junto con seis cárteles del narcotráfico de México y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). El Departamento de Estado anunció la designación, dando cumplimiento a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el primer día de su gobierno.

Los cárteles mexicanos designados incluían: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. La orden que firmó Trump advertía que las mencionadas organizaciones representaban una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de la nación, la política exterior y la economía de EE.UU."

Decenas de miembros del Tren de Aragua fueron arrestados durante operativos de control de inmigración en Estados Unidos y deportados a la Base Naval de Guantánamo.

Marzo 2025: Aranceles Secundarios

Marzo 24, 2025: Aranceles del 25% a Compradores de Petróleo Venezolano

El presidente Donald Trump anunció a través de Truth Social que impondría un arancel del 25% a los países que adquieran petróleo o gas de Venezuela. Trump justificó la medida afirmando que el gobierno de Nicolás Maduro había enviado "de forma deliberada y engañosa" a decenas de miles de delincuentes a Estados Unidos, incluyendo miembros del Tren de Aragua.

"Cualquier nación que compre petróleo o gas a Venezuela deberá pagar un arancel del 25% sobre cualquier comercio que realice con Estados Unidos", especificó Trump. El arancel entraría en vigor el 2 de abril de 2025, denominado "Día de la Liberación de América".

La medida impactaría directamente a países como China, India y algunos aliados en América Latina, que habían continuado comprando crudo venezolano pese a las sanciones estadounidenses.

Agosto 2025: Intensificación de la Presión Militar y Económica

Agosto 7, 2025: Recompensa Duplicada a $50 Millones

El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron un aumento histórico en la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro, elevándola de 25 millones a 50 millones de dólares.

La fiscal general Pam Bondi aseguró que el gobierno de Estados Unidos no cesaría en su esfuerzo por llevar a la justicia a Maduro, "acusado de ser el eje de una conspiración de narco-terrorismo y tráfico masivo de cocaína que ha cobrado miles de vidas estadounidenses".

Bondi subrayó que Maduro había utilizado su posición de poder para actuar como líder del Cartel de los Soles, una organización compuesta por altos funcionarios venezolanos que opera en alianza con grupos como las FARC. "Maduro y sus socios utilizan organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el propio Cartel de los Soles para inundar de drogas y violencia nuestro país", afirmó Bondi.

Agosto 16, 2025: Despliegue de más de 4,000 Efectivos en el Caribe

El ejército de Estados Unidos desplegó más de 4,000 marines y marineros en aguas de América Latina y el Caribe como parte de una ofensiva sin precedentes contra organizaciones criminales catalogadas como "narcoterroristas". La operación, confirmada por fuentes del Pentágono, marcó un giro drástico en la estrategia de seguridad de Washington.

El Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) se integraron al Comando Sur (SOUTHCOM). El despliegue incluía destructores, un submarino de ataque nuclear, aeronaves de reconocimiento y un crucero con misiles guiados. El USS Iwo Jima, el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio encabezaban el despliegue naval en el mar Caribe.

Septiembre-Diciembre 2025: Campaña de Ataques Navales

Septiembre 2, 2025: Primer Ataque Letal a Embarcación

Estados Unidos destruyó una lancha rápida en aguas del Caribe en el primer operativo de una serie que duraría cuatro meses. Trump afirmó que a bordo viajaban 11 miembros del Tren de Aragua salidos de Venezuela; los 11 murieron en el ataque.

Cronología de Ataques Septiembre-Diciembre

La ofensiva continuó con una intensidad creciente:

15 de Septiembre: Una segunda embarcación fue alcanzada en aguas internacionales del Caribe, 3 muertos confirmados

19 de Septiembre: Tercer ataque contra una lancha en el Caribe

2 de Octubre: Estados Unidos hundió una supuesta narcolancha frente a las costas de Venezuela, 4 muertos

14 de Octubre: Ataque cerca de las costas de Venezuela, 6 muertos

21 de Octubre: Primer ataque en el Pacífico oriental, 2 muertos

27 de Octubre: En una de las jornadas más letales, Estados Unidos atacó tres veces y hundió cuatro embarcaciones en el Pacífico, causando 14 muertes

1 de Noviembre: Otra lancha bombardeada en el mar Caribe, 3 muertos

9 de Noviembre: Dos ataques "gemelos" contra dos lanchas en el Pacífico, 6 muertos

15 de Noviembre: Estados Unidos hundió una lancha en el Pacífico, 3 ocupantes muertos

4 de Diciembre: Nuevo ataque contra un barco en aguas internacionales

Balance consolidado: La campaña dejó 23 botes destruidos, 87 muertos y una crisis en aumento en el Caribe y el Pacífico, con 22 operaciones reconocidas entre ambos teatros.

Octubre-Noviembre 2025: Despliegue del USS Gerald Ford

Octubre 24, 2025: Orden de Despliegue del Portaaviones

Estados Unidos ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque en el Caribe. Según informó el Pentágono, la medida respondía a una directiva del presidente Trump para "desmantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la seguridad nacional".

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó el desplazamiento del grupo de ataque del portaviones Gerald R. Ford al área del Comando Sur (USSOUTHCOM). El grupo incluía el portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota naval estadounidense, y los destructores USS Mahan, USS Winston S. Churchill y USS Bainbridge.

Su llegada significaría duplicar la presencia militar estadounidense en el área, que actualmente contaba con ocho embarcaciones, un submarino y aproximadamente 6,000 efectivos militares. El portaaviones incorporaría otros 5,000 elementos adicionales a ese despliegue.

Noviembre 16, 2025: Designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció su intención de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), con efecto a partir del lunes 24 de noviembre de 2025.

Según la declaración firmada por el secretario de Estado Marco Rubio, la organización estaba dirigida por Nicolás Maduro y altos mandos del régimen chavista, acusados de convertir las estructuras del Estado venezolano —desde el ejército hasta el poder judicial— en instrumentos del narcotráfico y la corrupción.

"El Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, es responsable de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", señaló el comunicado oficial.

La nueva designación FTO marcaba una diferencia fundamental respecto a la anterior categoría SDGT (terroristas globales especialmente designados) del Departamento del Tesoro, pues identificaba formalmente al Cartel como "una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos".

Diciembre 12, 2025: El USS Gerald Ford se Adentra en el Caribe Central

Una imagen captada por el satélite Sentinel 2 confirmó que el portaaviones USS Gerald R. Ford modificó su área de operaciones y se internó en el Caribe central, en una posición más cercana a Venezuela. Los registros satelitales situaron al mayor portaaviones nuclear de Estados Unidos a unas 380 millas (unos 611 kilómetros) al sur-suroeste de la ciudad de Ponce, en Puerto Rico.

El reposicionamiento del grupo de ataque colocó a la flota estadounidense directamente en el Caribe central, lo cual redujo de forma significativa los tiempos de vuelo hacia la costa norte de Sudamérica y amplió su radio operativo. Este movimiento coincidió con reportes de cazas F/A-18E Super Hornet operando al norte de las islas ABC.

Diciembre 2025: Bloqueo Petrolero y Ataques en Territorio Venezolano

Diciembre 10, 2025: Primera Incautación de Petrolero

Estados Unidos incautó un petrolero cargado de crudo venezolano frente a las costas del país. La operación, presentada por el presidente Trump como la captura "del petrolero más grande jamás incautado" por Estados Unidos, combinó mensaje militar, golpe económico y advertencia directa a la red de buques que sostenía el flujo de petróleo sancionado.

Diciembre 16, 2025: Bloqueo Total de Petroleros y Designación del Régimen como Organización Terrorista

En una medida sin precedentes, Trump anunció el "bloqueo total de los petroleros sancionados" que entraban y salían de Venezuela. Simultáneamente, Estados Unidos designó al régimen de Maduro completo como "organización terrorista internacional".

El mandatario volvió a calificar al gobierno de Maduro como un "régimen ilegítimo" y lo designó como una organización terrorista extranjera. Aproximadamente 18 petroleros bajo sanciones, completamente cargados de petróleo, se encontraban monitoreados en aguas venezolanas.

Diciembre 20, 2025: Segunda Incautación de Petrolero

Estados Unidos confiscó otro buque frente a costas de Venezuela. Tras la segunda incautación, Trump afirmó que su gobierno "seguirá persiguiendo a todos los buques que transporten petróleo venezolano", e incluso anunció un "bloqueo naval" contra los petroleros sancionados por vínculos con los regímenes de Caracas y Teherán.

Diciembre 24-25, 2025: Ataque con Drones de la CIA a Muelle Venezolano

Estados Unidos ejecutó en la noche de Nochebuena, entre el 24 y el 25 de diciembre de 2025, el primer ataque directo reconocido dentro del territorio de Venezuela: una operación con drones de la CIA contra un muelle remoto en la costa venezolana.

El blanco fue un muelle aislado en la costa venezolana, descrito como punto de carga y salida de lanchas rápidas utilizadas para mover cocaína hacia el Caribe y Centroamérica, bajo control del Tren de Aragua y de operadores vinculados a la élite chavista.

Aunque Washington no reveló el tipo de dron utilizado, el despliegue previo de MQ-9 Reaper en el teatro del Caribe apuntaba a esta plataforma como la más probable. Los aparatos habrían despegado desde una base avanzada en el Caribe —medios mencionan despliegues en Puerto Rico— y volado hacia la costa venezolana a altitud media-alta.

Días después, Trump se adjudicó la operación en un acto público, asegurando que Estados Unidos "destruyó una gran instalación" en Venezuela y hablando de una "gran explosión en la zona de muelles donde cargan los barcos con droga".

Diciembre 31, 2025: Nuevas Sanciones a la "Flota Fantasma"

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra cuatro compañías a las que acusa de operar en el sector petrolero de Venezuela y de participar en esquemas de evasión de sanciones. Además, identificó cuatro buques petroleros asociados como propiedad bloqueada.

Las empresas sancionadas fueron: Corniola Limited y Krape Myrtle Co LTD (vinculadas al petrolero NORD STAR), Winky International Limited (asociada al petrolero ROSALIND), y Aries Global Investment LTD (vinculada al petrolero DELLA y al buque VALIANT).

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos "no permitirá que el 'régimen ilegítimo' de Maduro se beneficie de las exportaciones de petróleo", y que el Departamento continuaría implementando la campaña de presión contra Caracas.

Enero 3, 2026: Operación Resolución Absoluta

Planificación y Preparación

La "Operación Resolución Absoluta" fue el resultado de "meses de planificación y ensayo" y contó con apoyo de inteligencia aérea y terrestre en tiempo real. Los equipos de inteligencia llevaban tiempo recopilando información sobre Maduro: "dónde se movía, qué mascotas tenía... y qué ropa se ponía".

La CIA contaba con una fuente infiltrada dentro del gobierno de Maduro que proporcionó información precisa sobre su ubicación. La agencia de inteligencia estadounidense habría utilizado una red de informantes venezolanos —posiblemente uno dentro del anillo cubano de seguridad— y una flota de drones furtivos para rastrear sus movimientos antes de la operación.

Trump había planeado ejecutar la operación cuatro días antes, pero "el clima no era perfecto, el clima tiene que ser perfecto". Los mandos militares esperaron una "ventana temporal" de oportunidades cuando las condiciones meteorológicas lo hicieran más fácil.

Enero 2 de 2026: Trump Autoriza la Operación

El viernes 2 de enero a las 10:46 p.m., Trump dio la orden definitiva desde Mar-a-Lago: "Vayan y que Dios los proteja". El presidente, junto con altos funcionarios incluyendo el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el director de la CIA John Ratcliffe, observarían la operación en tiempo real desde una improvisada "Situation Room" en su residencia de Florida.

Trump describió la experiencia: "Lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Fue algo asombroso".

Enero 3 de 2026: Ejecución de la Operación

La operación fue ejecutada por la unidad de élite Delta Force de Estados Unidos con apoyo de la CIA. La misión se caracterizó por su precisión quirúrgica y la neutralización rápida de las defensas venezolanas.

El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que Caracas comenzó a ser bombardeada con misiles y nombró puntos especialmente sensibles: Fuerte Tiuna, el Palacio Federal Legislativo, el Cuartel de la Montaña, el Aeropuerto de Hatillo, una base N3 de F16 en Barquisimeto, un aeropuerto privado en Charallave y la base militar de helicópteros de Higuerote.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, aseguró que uno de los aviones estadounidenses fue alcanzado durante la misión, pero "permaneció en condiciones de volar" y siguió operativo hasta el final. Al momento de salir del país, las fuerzas estadounidenses encontraron resistencia y hubo "múltiples enfrentamientos de autodefensa" durante la retirada.

Trump describió que la operación se desarrolló con "decenas de aviones", helicópteros y cazas, además de la supuesta neutralización rápida de "puertas de acero" en lugares considerados "impenetrables". Afirmó que Maduro estaba "en una fortaleza" con "salas de seguridad" y que fue "capturado en segundos".

No hubo muertes entre las fuerzas participantes, aunque sí "algunos heridos".

Anuncio Oficial y Reacciones

El presidente Donald Trump confirmó la captura en un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, asegurando que la operación se realizó "con éxito y en coordinación con agencias de seguridad de Estados Unidos". Trump añadió que ofrecería una conferencia de prensa en Mar-a-Lago a las 11:00 a.m. (hora local de Florida) para ofrecer más detalles.

Pocas horas después del anuncio, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez confirmó que el gobierno de Venezuela desconocía el paradero de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, admitiendo de hecho que ambos ya no se encontraban en territorio venezolano. Durante una transmisión especial, Rodríguez calificó la situación como "un momento de máxima gravedad para la nación" y denunció "una agresión imperial sin precedentes".

El Traslado a Nueva York

Del USS Iwo Jima a Guantánamo

Trump afirmó que Maduro y su esposa iban "rumbo a Nueva York", y que fueron trasladados "en helicóptero y luego a un barco". Maduro y Flores fueron llevados al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe. Desde allí, fueron trasladados a la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, lo que permitió al Pentágono realizar el traslado "con mayor rapidez".

Sábado 3 de Enero: Llegada a Nueva York

El sábado 3 de enero por la tarde, un avión militar con Maduro y Flores a bordo aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en el norte del estado de Nueva York.

Un video difundido mostró el momento en que Maduro descendió del avión, vistiendo un pulóver azul de manga larga con capucha, pantalón negro, calcetines blancos y unas chancletas de goma. El exmandatario caminaba esposado, con las manos al frente, y escoltado por un numeroso grupo de oficiales estadounidenses. "Soy famoso, famoso. Toda esta gente sabe que...", se le escuchó decir en el video.

Procesamiento en las Oficinas de la DEA

Desde Stewart, Maduro fue trasladado en helicóptero hacia Manhattan. El helicóptero aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson. Una caravana de vehículos escoltó un furgón militar blindado donde viajaba Maduro.

Las imágenes mostraron al líder chavista descendiendo del vehículo, cojeando, vestido con abrigo negro y gorro del mismo color. "Hello, Happy New Year. Estoy herido", dijo, mientras los agentes lo conducían hacia el edificio federal.

Maduro fue procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), donde se le tomaron las huellas dactilares. En videos, se le observa caminando por los pasillos de la sede de la DEA en Nueva York, aún esposado, repitiendo en inglés "Happy New Year" a los oficiales que lo recibieron.

Traslado al Metropolitan Detention Center de Brooklyn

Una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde la instalación de la DEA hasta su destino final: el Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn. El MDC es la única cárcel federal ubicada en la ciudad de Nueva York y es conocida por su alto nivel de seguridad y la presencia de presos de alto perfil internacional.

Su esposa, Cilia Flores, también fue trasladada al mismo centro penitenciario, donde ambos permanecerán detenidos mientras se desarrolla el proceso judicial.

Los Cargos Judiciales

Nicolás Maduro enfrenta cargos en un tribunal federal por varios delitos graves:

Narcoterrorismo: Acusado de dirigir el Cartel de los Soles y conspirar con las FARC para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos

Conspiración para importar cocaína: Operaciones de narcotráfico durante más de dos décadas

Delitos relacionados con armas automáticas: Uso de armamento en operaciones criminales

Corrupción: Abuso de poder gubernamental para proteger actividades ilegales

La fiscal general Pam Bondi declaró que Maduro y Flores "han sido formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York" y que "pronto se enfrentarán al peso total de la justicia estadounidense en procesos y tribunales estadounidenses".

Conclusión

La captura de Nicolás Maduro marca la culminación de un año de escalada militar, económica y diplomática sin precedentes en el hemisferio occidental. Desde el aumento de la recompensa en enero de 2025 hasta la operación militar del 3 de enero de 2026, la administración Trump aplicó presión multidimensional sobre el régimen venezolano, combinando designaciones terroristas, aranceles del 25% a compradores de petróleo, duplicación de recompensas, despliegue masivo de efectivos militares en el Caribe, campaña de ataques navales, despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, bloqueo total de petroleros, sanciones a la "flota fantasma", ataque con drones de la CIA dentro de territorio venezolano, y finalmente la "Operación Resolución Absoluta".

La operación, ejecutada con precisión quirúrgica y observada en tiempo real por Trump desde Mar-a-Lago, marca un precedente importante en la historia reciente de América Latina. El traslado de Maduro de Caracas a Brooklyn en menos de 24 horas cierra un capítulo extraordinario en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Las implicaciones de esta intervención militar estadounidense resonarán durante años en toda América Latina, estableciendo un precedente controversial sobre los límites de la soberanía nacional, la lucha contra el narcotráfico y el uso de la fuerza militar en el hemisferio occidental.

