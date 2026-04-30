Florida aprueba nuevo mapa electoral de DeSantis: Podría sumar cuatro escaños republicanos en el Congreso

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La legislatura de Florida aprobó este miércoles el nuevo mapa de redistribución congresional propuesto por el gobernador Ron DeSantis, en una votación casi estrictamente partidaria que podría transformar el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes federal antes de las elecciones de noviembre de 2026.

La Cámara estatal aprobó el mapa por 83 votos a favor y 28 en contra, y el Senado lo ratificó por 21 a 17, enviándolo a la firma del gobernador. El nuevo diseño otorgaría a los republicanos una ventaja de 24 a cuatro en los 28 distritos congresionales del estado, frente al actual 20-8, lo que representaría una ganancia neta de cuatro escaños para el Partido Republicano.

El proceso fue extraordinariamente acelerado: DeSantis presentó el mapa el lunes 27 de abril mediante memorando oficial, se celebraron audiencias públicas el martes con mínima participación ciudadana, y ambas cámaras lo aprobaron apenas 48 horas después.

Los distritos demócratas más afectados incluyen el del representante Darren Soto en Osceola y el sur de Orlando, que pasaría de una ventaja demócrata de 3.50% a una republicana de 17.71%, y el de Lois Frankel, que pasaría de 5.55% favorable a los demócratas a 10.47% favorable a los republicanos.

Los demócratas conservarían únicamente cuatro distritos, todos en el centro y sur de Florida.

La aprobación ocurrió apenas una hora después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara en el caso Louisiana v. Callais que un distrito de mayoría negra en Luisiana era inconstitucional, debilitando significativamente la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales de 1965 y eliminando uno de los principales instrumentos legales que los demócratas habrían usado para impugnar el mapa en tribunales federales.

DeSantis ha defendido la iniciativa argumentando desequilibrios demográficos. «El Distrito 14 tenía aproximadamente 100,000 votos menos que el Distrito 12 adyacente. Los números lo justifican», declaró el gobernador. «Es una cuestión de justicia», añadió.

El líder demócrata en la Cámara federal, Hakeem Jeffries, calificó el mapa de «flagrantemente ilegal y mala praxis política» y advirtió que viola la 14ª Enmienda al diluir intencionalmente el poder de voto de comunidades de color. DeSantis respondió con ironía: «Nada sería mejor para los republicanos de Florida que los votantes vean a Hakeem Jeffries como la alternativa. Le doy la bienvenida a Florida».

La medida se enmarca en una estrategia nacional impulsada por el presidente Donald Trump, quien urgió a Florida a redistribuir sus distritos el domingo 26 de abril, especialmente tras el referéndum en Virginia donde los demócratas obtuvieron nuevos escaños. Florida sería el octavo estado en modificar sus mapas antes de noviembre de 2026, tras Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas.

No todos los republicanos celebran la iniciativa. Los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, Greg Steube y Daniel Webster temen que sus escaños seguros queden en juego con el nuevo diseño.

El consultor republicano Alex Alvarado concluyó que la redistribución elevaría los escaños competitivos de cuatro a siete sin aportar ganancia neta para el partido.

El mapa también enfrenta el obstáculo de la Enmienda Fair Districts, aprobada por los votantes de Florida en 2010, que prohíbe expresamente diseñar distritos con la intención de favorecer a un partido.

DeSantis argumenta que esa enmienda viola la cláusula de igual protección de la Constitución federal. Una encuesta de Common Cause de septiembre de 2025 mostró que el 55% de los votantes de Florida rechaza la redistribución a mitad de década, incluyendo una pluralidad de republicanos.

Se esperan demandas judiciales inmediatas tanto en cortes estatales como federales una vez que DeSantis firme el mapa.