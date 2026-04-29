Guerra con Irán ya le cuesta a EE.UU. 25,000 millones de dólares

El Pentágono reveló este miércoles que la guerra contra Irán ha costado a Estados Unidos aproximadamente 25,000 millones de dólares desde el inicio de la Operación Furia Épica el pasado 28 de febrero, según declaró el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, ante la Cámara de Representantes.

«A día de hoy, estamos gastando aproximadamente 25,000 millones de dólares en la Operación 'Furia Épica'. La mayor parte de esa suma corresponde a municiones», afirmó Hurst durante una audiencia presupuestaria en la que también comparecieron el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

De acuerdo con información de Efe, el funcionario precisó que «una parte de ese monto se destina a gastos de operaciones y mantenimiento, así como al reemplazo de equipos», e informó que el Pentágono formulará una solicitud presupuestaria suplementaria a través de la Casa Blanca que será remitida al Congreso «una vez cuenten con una evaluación completa del costo del conflicto».

Es la primera vez que el Pentágono ofrece una cifra oficial sobre el gasto de guerra, aunque estimaciones previas de centros de análisis ya anticipaban una factura de esa magnitud.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) había calculado que las primeras 100 horas del conflicto costaron al menos 3,700 millones de dólares, equivalente a unos 900 millones al día, y que para el día 12 la cifra ya alcanzaba los 16,500 millones.

El Instituto AEI estimó un costo de entre 16,200 y 23,400 millones hasta el alto el fuego del 8 de abril, cuando Trump proclamó cumplidos los objetivos militares estratégicos.

La operación, lanzada conjuntamente por EE.UU. e Israel, destruyó instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow y degradó el 90% de la capacidad misilística iraní, según el Pentágono.

Hegseth defendió la continuación de la operación argumentando que Irán «todavía no ha abandonado sus ambiciones nucleares» y restó importancia a la duración del conflicto comparándola con guerras anteriores.

«Les recuerdo cuánto tiempo estuvimos en Afganistán y cuánto tiempo en Vietnam. Llevamos apenas dos meses inmersos en una lucha existencial por la seguridad del pueblo estadounidense. Irán no puede poseer una bomba nuclear», señaló.

El secretario de Guerra también arremetió contra los legisladores que se oponen al conflicto, a quienes calificó de «mayor adversario» en este momento.

«El mayor desafío, el mayor adversario que enfrentamos en este momento, son las palabras imprudentes, ineficaces y derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos», criticó Hegseth.

El contexto diplomático es de negociaciones estancadas. Trump instó este miércoles a Irán a «espabilar pronto» tras rechazar una propuesta iraní de reabrir el Estrecho de Ormuz sin abordar el tema nuclear.

Desde el 13 de abril, EE.UU. mantiene un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz con más de 12 buques, 100 aeronaves y 10,000 efectivos, una presión que le cuesta a Irán entre 435 y 500 millones de dólares diarios en pérdidas comerciales.

Las bajas estadounidenses en la Operación Furia Épica ascienden a entre 13 y 14 soldados muertos y más de 380 heridos, según datos del Mando Central (CENTCOM).

El presupuesto del Departamento de Defensa para el año fiscal 2027, presentado en la misma audiencia, asciende a 1.5 billones de dólares e incluye un aumento salarial del 7% para los soldados de menor rango, frente al billón histórico aprobado para el año fiscal 2026.

El Pentágono aún no tiene una evaluación definitiva del costo total del conflicto y el monto final podría aumentar conforme avancen —o se prolonguen— las negociaciones con Teherán.