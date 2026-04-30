Trump recibe a tripulación de Artemis II y asegura que podría ser astronauta: «Estoy en muy buena forma física»

El presidente Donald Trump recibió ayer en el Despacho Oval de la Casa Blanca a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, en un encuentro que derivó rápidamente en una rueda de prensa sobre temas ajenos a la hazaña espacial.

La tripulación estuvo compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch —los tres de la NASA— y el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. También estuvo presente el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Trump abrió el evento con elogios a los astronautas, pero no tardó en girar el foco hacia sí mismo: «Para entrar ahí, tienes que ser muy inteligente, tienes que hacer muchas cosas físicamente bien. Así que yo no habría tenido ningún problema en lograrlo, estoy físicamente muy, muy bien. Quizás un pequeño problema. Tendremos que intentarlo».

La afirmación resultó llamativa porque, minutos antes, el propio presidente había dicho lo contrario: «No sé cómo lo hacen. Yo no querría hacerlo, pero hacen falta personas así para hacer grande a nuestro país».

Los astronautas permanecieron de pie detrás del presidente durante los aproximadamente 22 minutos que duró el acto, con expresiones neutras y sin que Trump ni los periodistas les formularan preguntas sobre su experiencia. Sus familias también estuvieron presentes en el Despacho Oval.

Sobre el escritorio Resolute se podía ver una réplica dorada de la Luna, regalo de Isaacman, y una maqueta del cohete Space Reactor-1 Freedom en préstamo de la NASA.

La misión Artemis II despegó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy y concluyó el 10 de abril con un amerizaje perfecto en el Pacífico frente a San Diego, tras diez días de misión. La cápsula Orion, bautizada «Integrity», fue recuperada por el buque USS John P. Murtha.

El 6 de abril, la tripulación batió el récord de distancia máxima alcanzada por seres humanos desde la Tierra: 252,756 millas (406,771 km), superando el histórico registro de Apollo 13 de 1970, que era de 248,655 millas. El logro fue reconocido oficialmente por Guinness World Records.

Trump había felicitado a la tripulación en Truth Social el 11 de abril, describiendo el viaje como «espectacular» y el amerizaje como «perfecto», e invitándolos a la Casa Blanca. La reacción de Trump al amerizaje incluyó el mensaje: «¡Lo volveremos a hacer y luego, siguiente paso: Marte!»

Isaacman confirmó en el evento planes para lanzar Artemis III en 2027 y realizar un alunizaje lunar en 2028, y anunció que la sede de la NASA permanecerá en Washington D.C.

La rueda de prensa derivó hacia otros asuntos: Trump celebró una decisión del Tribunal Supremo que limitó la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales de 1965, aprobada por seis votos contra tres.

«Me encanta, esto es muy bueno. Podemos terminar esta rueda de prensa ahora mismo», dijo el presidente. También informó de que las negociaciones con Irán continúan, pero ya no de forma presencial: «Lo hacemos telefónicamente, y es muy agradable».

El encuentro se produjo en un contexto paradójico: la administración Trump ha propuesto recortar el presupuesto de la NASA en un 23% en el ejercicio fiscal 2027, con una reducción del 46% para los programas de ciencia espacial, lo que eliminaría más de 53 misiones científicas activas.