Polémica en Reino Unido: Acusan a diputado de intentar desviar respiradores hacia Cuba tras «robar» propuesta

Vídeos relacionados:

Un voluntario galés ha acusado formalmente al diputado laborista Steve Witherden de plagiar una carta que le entregó personalmente para solicitar la donación de 40 respiradores sin usar a Ucrania, y de redirigir esa iniciativa para enviar los equipos a Cuba, según informó la BBC Gales.

Steve Eccleshall, policía jubilado y voluntario de la organización benéfica Driving Ukraine, se reunió con Witherden el 6 de febrero en Powys, cerca de la frontera galesa, y le entregó una carta solicitando la liberación de unos 40 respiradores almacenados en el Hospital Wrexham Maelor, refiere el medio británico.

Los equipos habían sido suministrados por el gobierno galés al inicio de la pandemia de COVID-19, pero nunca se utilizaron por problemas de compatibilidad con los sistemas del hospital y permanecen en un contenedor de almacenamiento.

Según Eccleshall, Witherden le estrechó la mano, lo felicitó por su labor en favor de Ucrania y se ofreció a ver qué podía hacer.

Sin embargo, apenas tres días después, el 9 de febrero, el diputado envió su propia carta a la junta de salud Betsi Cadwaladr solicitando que esos mismos respiradores fueran donados a Cuba, no a Ucrania.

La carta fue firmada por Witherden en su calidad de presidente del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Cuba, y Eccleshall se enteró de su existencia a través de una fuente del Servicio Nacional de Salud (NHS) que le proporcionó una copia.

Ambas cartas, a las que tuvo acceso la BBC Gales, contienen pasajes prácticamente idénticos: mencionan que los 40 respiradores están en un contenedor de transporte, que son incompatibles con los sistemas de Wrexham Maelor y que fueron suministrados al inicio de la pandemia por el gobierno galés.

«Hay un aspecto de confianza: usted es mi diputado, le presenté una idea. Usted dijo que me ayudaría, y en tres días me la robó», declaró Eccleshall a la BBC Gales.

«Robar todo el concepto y no decir nada me parece simplemente deshonesto», añadió el voluntario.

Eccleshall presentó una queja formal ante el Comisionado de Normas Parlamentarias del Reino Unido, en la que acusó a Witherden de «duplicidad y deshonestidad» y afirmó que su solicitud colocó a la junta de salud en una «posición poco envidiable» al recibir dos peticiones contradictorias.

«Tanto el pueblo de Ucrania como el de Cuba salen perjudicados por la duplicidad y la deshonestidad de Witherden», escribió en la denuncia.

Witherden, activo defensor del régimen cubano en el Parlamento británico, visitó la isla en octubre de 2025 y en su carta argumentó que la política de Trump de impedir el envío de petróleo a Cuba había «empeorado una crisis humanitaria».

Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas en décadas, con apagones de hasta 30 horas diarias, 300 ambulancias paralizadas y 96,000 cirugías aplazadas, situación agravada por la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump en enero que declaró a Cuba «amenaza extraordinaria» e impuso aranceles a países que le suministren petróleo.

Trump flexibilizó parcialmente esas medidas en los meses siguientes, aunque la crisis en la isla continúa.

La junta de salud Betsi Cadwaladr confirmó haber «recibido solicitudes para que el equipo médico en cuestión sea considerado para su donación a Ucrania y Cuba» y que está evaluando las implicaciones financieras y de gobernanza, ya que los respiradores están valorados como activos de la institución.

El gobierno galés, por su parte, confirmó que se necesitaría aprobación formal para donar los bienes y que aún no ha recibido ninguna solicitud de la junta de salud.

Witherden no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la BBC Gales, y el caso queda ahora en manos del Comisionado de Normas Parlamentarias, que deberá determinar si la conducta del diputado viola el Código de Conducta del Parlamento británico.