Carlos III inicia en Washington una visita clave marcada por tensiones con EE. UU.

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El rey Carlos III y la reina Camila iniciaron este lunes su visita de Estado a Estados Unidos con una recepción oficial en la Casa Blanca por parte del presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, en un contexto internacional complejo y con la mirada puesta en la relación bilateral entre Londres y Washington.

La llegada de los monarcas británicos marca la primera visita de Estado de Reino Unido a EE. UU. desde 2007, cuando la reina Isabel II viajó durante la presidencia de George W. Bush., según señaló la cobertura especial de la BBC.

En esta ocasión, el viaje se produce en medio de tensiones entre ambos países, especialmente por diferencias en torno al conflicto en Irán y recientes disputas comerciales impulsadas por la administración estadounidense.

El recibimiento en la Casa Blanca estuvo cargado de simbolismo protocolar. Carlos III y Trump posaron juntos ante la prensa sobre una alfombra roja antes de ingresar al edificio, en un gesto de cordialidad que contrasta con las fricciones políticas recientes.

Posteriormente, ambas delegaciones compartieron un té privado acompañado de aperitivos tradicionales, en un ambiente distendido que buscó reforzar los lazos históricos entre ambas naciones.

Durante la jornada, los líderes también recorrieron los jardines de la Casa Blanca, incluyendo una visita a las colmenas instaladas en el recinto, una actividad de carácter más informal que permitió proyectar una imagen de cercanía entre las partes.

Tras su paso por la residencia presidencial, el rey y la reina se trasladaron a la embajada británica en Washington, donde participaron en una recepción con cientos de invitados, entre ellos funcionarios de la administración Trump, figuras públicas y representantes de distintos sectores. El evento sirvió como espacio de intercambio diplomático en un ambiente más relajado.

En paralelo a los compromisos oficiales, la reina Camila sostuvo encuentros con organizaciones que luchan contra la violencia doméstica y de género, una causa que ha defendido activamente en los últimos años. Su participación en estas actividades aportó un componente social a la visita, más allá de la agenda estrictamente política.

El viaje, sin embargo, no está exento de desafíos. Analistas coinciden en que se trata de uno de los momentos diplomáticos más delicados del reinado de Carlos III, obligado a equilibrar su papel institucional con las tensiones existentes entre el gobierno británico y la administración Trump. A pesar de ello, desde el entorno real se insiste en la importancia de mantener la cooperación estratégica y los vínculos históricos.

La seguridad ha sido otro de los elementos clave de esta visita. Las autoridades estadounidenses reforzaron los protocolos tras un reciente tiroteo ocurrido en Washington durante un evento al que asistió el presidente Trump, lo que ha condicionado parte de la logística y planificación de las actividades.

De cara a las próximas jornadas, se espera que Carlos III pronuncie un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, en el que aborde los desafíos globales actuales y haga un llamado a la unidad entre aliados históricos. Según fuentes diplomáticas, el monarca enfatizará la importancia de la cooperación en defensa de los valores democráticos, incluso en medio de desacuerdos.

Aunque la cobertura mediática en Estados Unidos ha sido relativamente discreta, en círculos políticos existe la expectativa de que esta visita contribuya a suavizar las tensiones y abrir una nueva etapa en la relación bilateral.

Por ahora, el primer día ha estado marcado por gestos de cortesía, cautela diplomática y un intento claro de mantener abiertos los canales de diálogo entre dos socios tradicionales.