Cuba repite el mismo discurso ante la UNESCO mientras el país se hunde en la crisis

La representante del régimen cubano ante la UNESCO, Dulce Buergo, pronunció el pasado viernes un discurso ante la 224ª sesión del Consejo Ejecutivo del organismo en París que repite, casi sin variación, el guion de siempre: Cuba como víctima del imperialismo estadounidense, sin una sola mención a la crisis interna, la represión o el descontento popular que sacude la isla.

La Misión de Cuba ante la UNESCO publicó el video en redes sociales el jueves, dos días después de que concluyera la sesión del Consejo Ejecutivo celebrada entre el ocho y el 23 de abril en la capital francesa.

Buergo afirmó que Cuba enfrenta «desde hace más de 60 años el acto de agresión económica sostenida más prolongado de la historia contemporánea», denunció la inclusión de la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y criticó la orden ejecutiva de Trump que, según ella, «busca imponer un cerco total a nuestros suministros de combustible bajo la premisa de que las privaciones económicas y los consecuentes daños humanos obligarán a nuestro pueblo a renunciar a su soberanía e independencia».

Cerró con un desafío retórico: «No sucederá. No renunciaremos jamás a nuestro derecho soberano de construir el país que queremos contribuyendo también a la construcción de un mundo mejor, solidario y pacífico».

El discurso omite por completo la realidad que vive la población cubana. Mientras Buergo hablaba de «paz» y «multilateralismo» en París, Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas: apagones de hasta 20 y 25 horas diarias, un déficit energético de hasta 2,040 MW y al menos tres colapsos totales del sistema eléctrico en marzo, incluyendo uno de 30 horas el 16 de ese mes.

La crisis energética se agravó desde enero de 2026, cuando la captura de Nicolás Maduro cortó los envíos venezolanos de entre 25,000 y 30,000 barriles diarios, y México suspendió los suyos bajo presión de Washington. Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 el 29 de enero, declarando emergencia nacional e imponiendo aranceles a terceros países que suministren combustible a Cuba.

El malestar popular no tardó en estallar. Cubalex documentó 229 protestas en marzo de 2026, la cifra más alta en un solo mes desde el 11J de 2021, con cacerolazos en todas las provincias. El régimen respondió con detenciones —al menos 14 arrestados desde el seis de marzo— y despliegue de fuerzas de choque. Díaz-Canel calificó las manifestaciones de «vandalismo» y advirtió: «No habrá impunidad».

El discurso de Buergo tampoco menciona que Cuba cerró 2025 con un récord de 1,192 presos políticos, ni que la población de la isla se ha reducido a unos ocho millones tras perder el 24% en cuatro años por emigración masiva.

Lo que sí hace el régimen con eficacia es acumular posiciones en organismos internacionales. El 13 y 14 de abril, Cuba fue electa para presidir la Red Intergubernamental de Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO. Apenas dos días antes, el 11 de abril, Cuba fue elegida al Comité de ONG del ECOSOC de la ONU para el período 2027-2030, pese a las protestas formales de Estados Unidos, Reino Unido, España y Francia, que señalaron la contradicción de que un país que prohíbe legalmente las ONG independientes supervise el acceso de la sociedad civil a la ONU.

El patrón no es nuevo. En octubre de 2025, Díaz-Canel comparó Cuba con Gaza ante la FAO. Ese mismo mes, la votación anual en la ONU contra el embargo registró el menor respaldo global a Cuba en más de una década, con dos países latinoamericanos absteniéndose o votando en contra por primera vez.

La estrategia del régimen es siempre la misma: culpar al embargo de una crisis que tiene otro origen y usar los foros multilaterales para proyectar una imagen de víctima mientras silencia la represión interna. El pueblo cubano, que sufre los apagones, el hambre y la persecución, no aparece en ninguno de esos discursos.