Detenidos 17 cubanos por narcotráfico en operativo antidroga en México

Diecisiete cubanos y tres venezolanos fueron arrestados la noche de este martes durante un operativo antidroga realizado por la Policía en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, según un comunicado oficial.

Durante un despliegue policial organizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la Procuraduría General de Justicia de ese estado (PGJEH), fueron detenidos 20 extranjeros -11 mujeres y nueve hombres-, a quienes se les decomisaron 100 dosis de droga sintética, conocida como “cristal”, y 83 dosis de marihuana, informaron las autoridades, de acuerdo con medios locales.

Captura de Facebook/Mf La Noticia Al Instante

El operativo se llevó a cabo a partir de múltiples denuncias de la ciudadanía, en las que fue señalado un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos como supuesto punto de narcomenudeo.

Los detenidos -cuyos nombres no han sido revelados- no tienen estatus legal en el país y están vinculados, presuntamente, con distintos hechos de robo en la zona metropolitana.

Diecisiete cubanos y tres venezolanos detenidos por presunto narcotráfico. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo

También el martes en la noche, en la localidad de Tepojaco, municipio de Tizayuca, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en una vivienda, donde encontraron 100 dosis de hierba seca con características de marihuana, 26 dosis de droga sintética “cristal” y equipos de telefonía celular.

La Policía detuvo en el lugar a dos individuos de iniciales A. J. G. C. y A. G. C., alias “El chango”, quien “se presume ha sido generador de actos de violencia en la región”. El comunicado no especificó la nacionalidad de los detenidos.

Dos arrestados en Tizayuca. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo comunicó, además, que luego de concluidos los procedimientos judiciales, “las personas involucradas y objetos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones”.

Este último fin de semana, trascendió el arresto de otros dos cubanos -un hombre y una mujer- en Tizayuca, durante operativos policiales en discotecas de la localidad, “para combatir el narcomenudeo”. Las autoridades detuvieron en total a seis personas y hallaron 312 dosis de droga sintética “cristal”.

La SSPH identificó a los dos cubanos implicados en los hechos por las iniciales M. F. M. y M. A. R., por lo que ha sido imposible determinar sus nombres.